Металлист 1925 – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Ингулец».

«В прошлом туре «Металлист 1925» выиграл на выезде у «Мариуполя» (2:1). «Ингулец» не сыграл матч с «Рухом». В турнирной таблице УПЛ харьковчане с 16 очками идут на 8 месте. Представитель Петрово с 8 баллами находится на 12 позиции, но имеет один матч в запасе.

Харьковчане в прошлом туре выиграли, а команда из Петрово не сыграла матч. Я думаю, «Ингульцу» нужны очки, и они постараются на выезде с «Металлистом 1925» зарубиться. В этом матче я бы поставил, что харьковская команда дома не проиграет», - сказал Козьбан.

Матч «Металлист 1925» – «Ингулец» состоится 22-го октября. Начало встречи в 17:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдовскую «Сперанцу».