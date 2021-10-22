В поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы нидерландский ПСВ дома проиграл «Монако» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ПСВ — «Монако» — 1:2
Голы: Гакпо, 59 — Боадю, 19, Диоп, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Монако).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (Монако).
Источник — Sport.ua
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