Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хотел бы поработать с Диего Симеоне»

20-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш рассказал о том, под руководством какого тренера хотел бы работать.
- Под началом какого тренера хотели бы поработать?
- Диего Симеоне.
- Есть стадион, где мечтаете сыграть?
- «Олд Траффорд».
- Кто главный враг Ирана в футболе?
- У Ирана нет врагов. У нас есть принципиальный соперник — это Саудовская Аравия.
- Какие места посоветуете посетить туристу в Иране?
- Иран очень красивая и большая страна. Таких мест очень много. В горном хребте Эльбурса, неподалеку моего родного Амоля, есть гора Дамаванд — самая высокая точка Ирана. В Иране есть самое жаркое место на Земле — песчано-солончаковая пустыня Деште-Лут. Конечно, стоит побывать в Тегеране, — рассказал Сайядманеш в интервью журналу «Футбол».
Источник — Facebook
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