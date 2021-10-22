Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хотел бы поработать с Диего Симеоне»

Нападающему «Зари» импонирует аргентинский тренер

  • 22.10.2021 10:34
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хотел бы поработать с Диего Симеоне»
© ФК Заря Луганск. Аллахьяр Сайядманеш

20-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш рассказал о том, под руководством какого тренера хотел бы работать.

- Под началом какого тренера хотели бы поработать?
- Диего Симеоне.

- Есть стадион, где мечтаете сыграть?
- «Олд Траффорд».

- Кто главный враг Ирана в футболе?
- У Ирана нет врагов. У нас есть принципиальный соперник — это Саудовская Аравия.

- Какие места посоветуете посетить туристу в Иране?
- Иран очень красивая и большая страна. Таких мест очень много. В горном хребте Эльбурса, неподалеку моего родного Амоля, есть гора Дамаванд — самая высокая точка Ирана. В Иране есть самое жаркое место на Земле — песчано-солончаковая пустыня Деште-Лут. Конечно, стоит побывать в Тегеране, — рассказал Сайядманеш в интервью журналу «Футбол».

Источник — Facebook

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 11:01
    0
    - Какие места посоветуете посетить туристу в Иране?
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