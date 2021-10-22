Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хотел бы поработать с Диего Симеоне»

20-летний иранский форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш рассказал о том, под руководством какого тренера хотел бы работать.

- Под началом какого тренера хотели бы поработать?

- Диего Симеоне.

- Есть стадион, где мечтаете сыграть?

- «Олд Траффорд».

- Кто главный враг Ирана в футболе?

- У Ирана нет врагов. У нас есть принципиальный соперник — это Саудовская Аравия.

- Какие места посоветуете посетить туристу в Иране?

- Иран очень красивая и большая страна. Таких мест очень много. В горном хребте Эльбурса, неподалеку моего родного Амоля, есть гора Дамаванд — самая высокая точка Ирана. В Иране есть самое жаркое место на Земле — песчано-солончаковая пустыня Деште-Лут. Конечно, стоит побывать в Тегеране, — рассказал Сайядманеш в интервью журналу «Футбол».