Сидорчук и Забарный находятся под угрозой дисквалификации

В воскресенье, 24 октября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (начало в 17:00) пройдет поединок 12-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Днепром-1» из Днепра.
У «Динамо» нет дисквалифицированных игроков на предстоящий поединок. Под угрозой отстранения у «бело-синих» в случае получения предупреждения находятся капитан команды полузащитник Сергей Сидорчук и защитник Илья Забарный, в пассиве которых по три желтые карточки.
«Днепру-1» из-за дисквалификации не поможет защитник Владислав Дубинчак, который успел получить четыре предупреждения в сезоне. Также под угрозой отстранения трое полузащитников — Даниил Игнатенко, хорват Невен Джурасек и аргентинец Франциско Ди Франко.
Источник — ФК Динамо Киев
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