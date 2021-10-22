В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций словацкий «Слован Братислава» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» со счетом 2:0.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эзекиель Хенти (Слован Братислава).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Грин (Слован Братислава).
Источник — MEGOGO
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