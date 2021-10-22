В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций швейцарский «Базель» на своем поле обыграл кипрскую «Омонию» со счетом 3:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Базель).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артур Кабрал (Базель).
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хорди Гомес (Омония).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиам Миллар (Базель).
Источник — MEGOGO
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