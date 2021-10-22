В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Наполи» на своем поле разгромил польскую «Легию» со счетом 3:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
Источник — MEGOGO
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