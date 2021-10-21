Саленко рассказал, почему Степаненко не вышел в старте на матч с Реалом

У Тараса есть небольшое повреждение

  • 21.10.2021 22:52
  • 636 просмотров
  • 0 комментариев
Саленко рассказал, почему Степаненко не вышел в старте на матч с Реалом
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, почему Роберто Де Дзерби не выпустил Тараса Степаненко на матч Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).  
 
«Говорят, что у Степаненко небольшая травма. Поэтому решили игрока поберечь, думали, что и без него получится. Де Дзерби не виноват в этом.
 
А Тарас – это стержень «Шахтера» в середине поля, видно, как он отрабатывает. Степаненко всегда должен быть в форме. В матчах чемпионата Украины его нужно было отпускать с поля, как это делал Куман с основными игроками в поединке  с «Динамо», – сказал Саленко. 

В матче с «Реалом» Тарас Степаненко вышел на замену и сыграл 12 минут.
 
Отметим, что донецкий клуб набрал одно очко в трех матчах, не забив при этом ни одного гола.

ВИДЕО. Обзор матчей Динамо и Шахтера в ЛЧ с Олегом Саленко

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности