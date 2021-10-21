Саленко рассказал, почему Степаненко не вышел в старте на матч с Реалом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, почему Роберто Де Дзерби не выпустил Тараса Степаненко на матч Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).



«Говорят, что у Степаненко небольшая травма. Поэтому решили игрока поберечь, думали, что и без него получится. Де Дзерби не виноват в этом.



А Тарас – это стержень «Шахтера» в середине поля, видно, как он отрабатывает. Степаненко всегда должен быть в форме. В матчах чемпионата Украины его нужно было отпускать с поля, как это делал Куман с основными игроками в поединке с «Динамо», – сказал Саленко.

В матче с «Реалом» Тарас Степаненко вышел на замену и сыграл 12 минут.



Отметим, что донецкий клуб набрал одно очко в трех матчах, не забив при этом ни одного гола.

ВИДЕО. Обзор матчей Динамо и Шахтера в ЛЧ с Олегом Саленко