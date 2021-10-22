3-й тур Лиги Европы. Ярмоленко победил с Вест Хэмом, неудача Харатина

21 октября прошли матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы

  • 22.10.2021 00:25
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3-й тур Лиги Европы. Ярмоленко победил с Вест Хэмом, неудача Харатина
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября прошли матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел весь матч за английский «Вест Хэм» против бельгийского «Генка» (3:0).

У польской «Легии» украинский легионер Игорь Харатин вышел на замену на 77-й минуте в игре против итальянского «Наполи» (0:3).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига Европы 2021/22

3-й тур, 21 октября

19:45. Первый блок матчей

  • Бетис (Испания) – Байер (Германия) – 1:1
  • Лацио (Италия) – Марсель (Франция) – 0:0
  • Лудогорец (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:1
  • Мидтьюлланд (Дания) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
  • Рапид Вена (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:1
  • Фенербахче (Турция) – Антверпен (Бельгия) – 2:2

22:00. Второй блок матчей

  • Айнтрахт (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 3:1
  • Вест Хэм (Англия) – Генк (Бельгия) – 3:0
  • Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 0:1
  • Наполи (Италия) – Легия (Польша) – 3:0
  • ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 1:2
  • Рейнджерс (Шотландия) – Брондбю (Дания) – 2:0
  • Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция) – 3:4
  • Штурм (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1

Турнирные таблицы ЛЕ

Источник — Sport.ua

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