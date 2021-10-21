Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч ЛЕ против Генка

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Генка».



Отметим, что в текущем сезоне украинский вингер выходит во всех матчах «молотобойцев» в еврокубках. Второй раз – в стартовом составе.



В сезоне 2021/22 Андрей сыграл 11 матчей за английский клуб, результативными действиями не отличился.



Матч «Вест Хэм» – «Генк» начнется в 22:00 по Киеву.