Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч ЛЕ против Генка

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Генка».
Отметим, что в текущем сезоне украинский вингер выходит во всех матчах «молотобойцев» в еврокубках. Второй раз – в стартовом составе.
В сезоне 2021/22 Андрей сыграл 11 матчей за английский клуб, результативными действиями не отличился.
Матч «Вест Хэм» – «Генк» начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — ФК Вест Хэм
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