Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч ЛЕ против Генка

У Андрея будет шанс наконец-то отличиться

  • 21.10.2021 20:59
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч ЛЕ против Генка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Генка».
 
Отметим, что в текущем сезоне украинский вингер выходит во всех матчах «молотобойцев» в еврокубках. Второй раз – в стартовом составе. 
 
В сезоне 2021/22 Андрей сыграл 11 матчей за английский клуб, результативными действиями не отличился. 
 
Матч «Вест Хэм» – «Генк» начнется в 22:00 по Киеву.

Источник — ФК Вест Хэм

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 21.10.2021 21:09
    -2
    Круто! Видно АПЛ в приоритете для Вест Хема, но хотя бы так
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