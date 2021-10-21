Виноват Луческу. Саленко рассказал, почему Супряга провалил игру с Барсой

Бывший футболист считает, что в этом есть вина главного тренера «Динамо»

  • 21.10.2021 21:11
  • 1381 просмотр
  • 2 комментария
Виноват Луческу. Саленко рассказал, почему Супряга провалил игру с Барсой
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко разобрал проблему нападающих в киевском клубе на примере матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1).
 
«В прошлой игре УПЛ Луческу заменил Супрягу, потому что форвард недорабатывал в защите. В таких играх чемпионата Украины нападающему надо дать полную свободу. Ты играешь со средней командой, дай ему возможность что-то делать самому, обыгрывать. А Луческу его наказал. 
 
Супряга вышел на игру с «Барселоной» и было видно, что он всегда садился, он не стремился в атаку. Вот это для нападающего неприятная ошибка. Понятно, что команда должна показывать цельную игру, но при этом надо давать нападающему полноту действий. Пусть он влезает, пытается обыграть, теряет мяч – ничего страшного. А в этой игре такого не было.
 
Гармаш в нападении? Даже не хочу говорить об этом. Это игрок середины поля, который привык вырубать, обрезать, открываться. Это не нападающий. В матче с «Барселоной» его выпустили, чтобы контролировать середину поля. «Динамо» пока не может забить в матчах Лиги чемпионов и это начинает напрягать Луческу. В домашней игре нам терять уже нечего, вот тут и увидим», – сказал Саленко.

ВИДЕО. Обзор матчей Динамо и Шахтера в ЛЧ с Олегом Саленко

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 21.10.2021 21:23
    +1
    В матче с «Барселоной» Гармаша выпустили, чтобы....... картинно упасть в штрафной соперника, что он обычно делает в чемпионате Украины.
    Но не тут- то было
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    belerilf1
    belerilf1, 21.10.2021 21:27 (изменен)
    0
    динамо и дома будет играть во своей вратарской. у них свой челендж, пропусти меньше чем Шахтёр, и тогда еврокубковый сезон можно считать успешным.
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