Президент Баварии: «ЧМ каждые два года? Это бессмысленно»

Герберт Хайнер не поддерживает реформу

  • 21.10.2021 16:53
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Президент Баварии: «ЧМ каждые два года? Это бессмысленно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Герберт Хайнер

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что не поддерживает идею проведения чемпионата мира каждый два года:

«На мой взгляд, эта идея бессмысленная. «Бавария» категорически против. Фанатам со всего мира нравится, что чемпионат мира проводится каждые четыре года. Футболисты, тренеры и руководители жалуются на количество игр и плотный график, а теперь мы хотим добавить еще больше встреч?

Нужно быть осторожнее со здоровьем футболиств, иначе качество футбола упадет. Конечно, я понимаю, что суть идеи — в дополнительных доходах, что деньги важны в профессиональном спорте. Мы не должны жертвовать футболом ради финансовых интересов».

Источник — Twitter

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