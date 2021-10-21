Президент Баварии: «ЧМ каждые два года? Это бессмысленно»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что не поддерживает идею проведения чемпионата мира каждый два года:
«На мой взгляд, эта идея бессмысленная. «Бавария» категорически против. Фанатам со всего мира нравится, что чемпионат мира проводится каждые четыре года. Футболисты, тренеры и руководители жалуются на количество игр и плотный график, а теперь мы хотим добавить еще больше встреч?
Нужно быть осторожнее со здоровьем футболиств, иначе качество футбола упадет. Конечно, я понимаю, что суть идеи — в дополнительных доходах, что деньги важны в профессиональном спорте. Мы не должны жертвовать футболом ради финансовых интересов».
Источник — Twitter
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