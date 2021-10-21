Лидер Арсенала выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о том, что из-за травмы, полученной в матче с «Кристал Пэлас», Букайо Сака пропустит предстоящий матч АПЛ против «Астон Виллы» (22 октября):

«Букайо Сака еще не тренировался в общей группе футболистов. Нужно понять, каково его состояние и делать выводы.

Я не делаю прогнозы. Врачи и он сам должны понять, как он восстанавливается и как он будет себя чувствовать на сегодняшней и завтрашней тренировке. Он очень важен для «Арсенала», он уже не раз демонстрировал свою важность для команды».

В нынешнем сезоне на счету Сака 2 гола и 1 ассист в 10 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.