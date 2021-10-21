Женская сборная Украины 21 октября начинает отбор на ЧМ-2023

Сегодня, 21 октября женская сборная Украины по футболу начинает свой путь в отборе на ЧМ-2023. Первый соперник команды Натальи Зинченко – сборная Фарерских островов. Матч пройдет на стадионе «Колос» в Коваливке, начало – в 19:00.

Через 5 дней, 26 октября на этом же стадионе украинки примут Испанию. Также в соперниках по группе – сборные Шотландии и Венгрии.

Состав сборной Украины:

Вратари: Ирина Санина («Колос» Ковалевка), Дарья Бондарчук, Алла Герасимчук (обе - «Жилстрой-2» Харьков).

Защитники: Любовь Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанская, Дарья Апанащенко (все - «Жилстрой-1» Харьков), Екатерина Корсун, Натия Панцулая, Ирина Подольская (все - «Жилстрой-2» Харьков), Дарья Кравец («Фиорентина», Италия).

Полузащитники: Надежда Хаванская, Юлия Шевчук, Ольга Бойченко (все - «Жилстрой-1» Харьков), Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - «Жилстрой-2» Харьков), Тамила Химич («Сплит», Хорватия), Кристина Перевозчик ( «Ладомир» Владимир-Волынский).

Нападающие: Надежда Кунина («Линчепинг», Швеция), Ольга Овдийчук («Жилстрой-1» Харьков), Роксолана Кравчук («Жилстрой-2» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США).

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2023:

21.10.2021. Украина - Фарерские о-ва

26.10.2021. Украина - Испания

26.11.2021. Шотландия - Украина

30.11.2021. Венгрия - Украина

08.04.2022. Украина - Шотландия

12.04.2022. Украина - Венгрия

02.09.2022. Фарерские острова - Украина

06.09.2022. Испания - Украина

06.09.2022. Фарерские острова - Шотландия

Плей-офф: 3-11 октября 2022.

Межконтинентальный плей-офф: 7-15 ноября 2022, 13-25 февраля 2023, 3-11 апреля 2023.

Финальный турнир (Австралия, Новая Зеландия): 10 июля - 20 августа 2023 года.

Победители групп получат прямые путевки на ЧМ, команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу в квалификации в двухэтапном плей-офф.