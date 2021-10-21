ВИДЕО. Привет хейтерам! Селезнев оттачивает боксерские навыки

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев продолжает оттачивать свои боксерские навыки.
«День начинается с тренировки!», — прокомментировал Евгений видео своих мощных ударов.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Минай» 9 матчей в чемпионате Украины. Результативными действиями не отметился.
Источник — Instagram
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