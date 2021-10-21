Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения 0:1 в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» указывает на уровень между еврокубками и чемпионатом Украины.

«У нас на старте встречи был момент выхода три в одного, но приняли неправильное решение и не использовали шанс. На таком уровне нужно забивать такие моменты. Мы должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов. Высокий уровень. Это не игры чемпионата Украины, а матчи Лиги чемпионов».

«Тут намного больше агрессии и выше скорость», - сказал Луческу.

Киевляне опустились на последнее место группы с 1 пунктом.