Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения 0:1 в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» указывает на уровень между еврокубками и чемпионатом Украины.
«У нас на старте встречи был момент выхода три в одного, но приняли неправильное решение и не использовали шанс. На таком уровне нужно забивать такие моменты. Мы должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов. Высокий уровень. Это не игры чемпионата Украины, а матчи Лиги чемпионов».
«Тут намного больше агрессии и выше скорость», - сказал Луческу.
Киевляне опустились на последнее место группы с 1 пунктом.
Источник — Sportarena
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"Был еще фол на Гармаше в штрафной площадке, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса."
"Был еще фол на Гармаше в штрафной площадке, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса."
Не знаю даже. Вроде бы это все уже было. Может выиграют сегодня ?
Не знаю даже. Вроде бы это все уже было. Может выиграют сегодня ?
"Был еще фол на Гармаше в штрафной площадке, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса."
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