Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов»

Тренер указывает на разницу в турнирах

  • 21.10.2021 13:05
  • 1580 просмотров
  • 16 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно понимать, что это не УПЛ, а уровень Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения 0:1 в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» указывает на уровень между еврокубками и чемпионатом Украины.

«У нас на старте встречи был момент выхода три в одного, но приняли неправильное решение и не использовали шанс. На таком уровне нужно забивать такие моменты. Мы должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов. Высокий уровень. Это не игры чемпионата Украины, а матчи Лиги чемпионов».

«Тут намного больше агрессии и выше скорость», - сказал Луческу.

Киевляне опустились на последнее место группы с 1 пунктом.

Источник — Sportarena

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:21 (изменен)
    +2
    --smart--Forever, 21.10.2021 13:18
    Почему-то ещё не выложили нытьё румынской 30-ти серебрянниковой Иуды по поводу якобы фола на Гармаше:
    "Был еще фол на Гармаше в штрафной площадке, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса."
    💯%%, ,На других ресурсах уже везде есть его нытьё по поводу ныряльщика в штрафной гармаша
    Ссылка
    jktu53
    online
    jktu53, 21.10.2021 13:45
    +1
    Так вступай в АПЛ ! Вісімнадцяте місце гарантовано.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 21.10.2021 13:18
    +1
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:10
    Нужно ещё понимать что в ЛЧ не ставят пенальти как в упл на гармаше за шубы
    Почему-то ещё не выложили нытьё румынской 30-ти серебрянниковой Иуды по поводу якобы фола на Гармаше:
    "Был еще фол на Гармаше в штрафной площадке, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса."
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:54
    0
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:47

    Не знаю даже. Вроде бы это все уже было. Может выиграют сегодня ?
    В том году Аек на выезде Лестер дома 6 очей принесли ,должны выстрелить полумужики хоть с болгарами уже
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:47
    0
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:43
    О Алёшка привет ,,как тебе футбол Заря ударит по воротом сегодня или в свои ворота забьёт

    Не знаю даже. Вроде бы это все уже было. Может выиграют сегодня ?
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:44
    0
    Semiramida, 21.10.2021 13:42
    Многие бестолковые фанатики Шахтёра предвещали крупный разгром динамовцев в Барселоне, а выглядели динамовцы вполне пристойно по игре! Это не Шахтёр, который постоянно позорится своей игрой и обновляет антирекорд футбольной Книги Гиннеса! Посмешище и позорище - это Шахтер! За последний год: Интер - Шахтёр 5:0, Боруссия - Шахтер 10:0 (6:0 и 4:0), Реал - Шахтёр 5:0. А еще был позор от МанСити 0:12 (0:3, 0:6,0:3), Аталанты 0:3, Ромы 0:3. И в этом весь несчастный Шахтер;! Уровень Шахтёра - второе место в группе Лиги Конференций! Так что болельщикам Шахтера надо спрятаться по щелям и носы не высовывать, чтобы их статистикой, как дихлофосом, не травили!
    Мужик Семирамид ,ты куда пропала после 3-0 в суперкубке и от Баварии 5-0,
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    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:43
    0
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:36
    В своем глазу нытья от макарона они не видят. А Максим то вообще в защитных очках ходит чтоб глаза не резало
    О Алёшка привет ,,как тебе футбол Заря ударит по воротом сегодня или в свои ворота забьёт
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    PETP0
    PETP0, 21.10.2021 13:35
    0
    Конечно это ЛЧ и это явно не уровень Динамо, а уж Шахтера и подавно.
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    Semiramida
    Semiramida, 21.10.2021 13:42
    -2
    Многие бестолковые фанатики Шахтёра предвещали крупный разгром динамовцев в Барселоне, а выглядели динамовцы вполне пристойно по игре! Это не Шахтёр, который постоянно позорится своей игрой и обновляет антирекорд футбольной Книги Гиннеса! Посмешище и позорище - это Шахтер! За последний год: Интер - Шахтёр 5:0, Боруссия - Шахтер 10:0 (6:0 и 4:0), Реал - Шахтёр 5:0. А еще был позор от МанСити 0:12 (0:3, 0:6,0:3), Аталанты 0:3, Ромы 0:3. И в этом весь несчастный Шахтер;! Уровень Шахтёра - второе место в группе Лиги Конференций! Так что болельщикам Шахтера надо спрятаться по щелям и носы не высовывать, чтобы их статистикой, как дихлофосом, не травили!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:36
    -2
    Phantom1993, 21.10.2021 13:34
    "Правило не правильное, там был оффсайд" это перл уже везде есть)))
    В своем глазу нытья от макарона они не видят. А Максим то вообще в защитных очках ходит чтоб глаза не резало
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 21.10.2021 13:34
    -2
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:32
    А нытья зебры еще не везде есть ?
    "Правило не правильное, там был оффсайд" это перл уже везде есть)))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:33
    -2
    --smart--Forever, 21.10.2021 13:18
    Почему-то ещё не выложили нытьё румынской 30-ти серебрянниковой Иуды по поводу якобы фола на Гармаше:
    "Был еще фол на Гармаше в штрафной площадке, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса."
    Саша, ты на своем акке, та ладно ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 13:32
    -2
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:21
    💯%%, ,На других ресурсах уже везде есть его нытьё по поводу ныряльщика в штрафной гармаша
    А нытья зебры еще не везде есть ?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 21.10.2021 13:12
    -2
    Так кто тренер? Учи их реализовывать такие моменты.
    Ссылка
    Firefighter
    online
    Firefighter, 21.10.2021 13:29
    -4
    Судя по комментам кротяцкие пердаки начали заживать
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 21.10.2021 13:10
    -5
    Нужно ещё понимать что в ЛЧ не ставят пенальти как в упл на гармаше за шубы
    Ссылка
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