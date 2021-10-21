ФОТО. Канал Sport.ua получил серебряную кнопку YouTube

Число подписчиков нашего канала уже превысило 100 тысяч

  • 21.10.2021 11:50
  • 312 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Канал Sport.ua получил серебряную кнопку YouTube
© Sport.ua

Sport.ua получил от YouTube серебряную кнопку. Эта награда дается каналам, у которых более 100 тысяч подписчиков.

По состоянию на 21 октября, число подписчиков нашего канала в YouTube уже превысило 101 тысячу человек.

Следующая наша цель – миллион подписчиков и золотая кнопка. Давайте сделаем это вместе! Подписаться на канал можно здесь.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 21.10.2021 12:16
    0
    Поздравляем.
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    Yurko
    Yurko, 21.10.2021 12:10
    0
    Ребята, мои поздравления!
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