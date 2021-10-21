ФОТО. Канал Sport.ua получил серебряную кнопку YouTube

Sport.ua получил от YouTube серебряную кнопку. Эта награда дается каналам, у которых более 100 тысяч подписчиков.
По состоянию на 21 октября, число подписчиков нашего канала в YouTube уже превысило 101 тысячу человек.
Следующая наша цель – миллион подписчиков и золотая кнопка. Давайте сделаем это вместе! Подписаться на канал можно здесь.
Источник — Sport.ua
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