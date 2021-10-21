Самба ДИАЛЛО: «Хочу играть в основе Динамо. Я готов и верю в свой талант»

Хавбек уже тренировался с первой командой

  • 21.10.2021 11:51
  • 1390 просмотров
  • 3 комментария
Самба ДИАЛЛО: «Хочу играть в основе Динамо. Я готов и верю в свой талант»
© fcdynamo.kiev.ua

Атакующий полузащитник Самба Диалло быстро стал одним из лидеров «Динамо» U-19, однако в первой команде сенегалец пока не играл.

«Хочу играть в основе «Динамо». Уже тренировался с первой командой, страха никакого нет. Я готов и верю в свой талант».

«Слухи про «Манчестер Сити»? Не знаю об этом, сконцентрирован на выступлениях за «Динамо». Потом спрошу у агента по этому поводу», - сказал Диалло.

В нынешнем сезоне игрок забил 7 голов в чемпионате Украины U-19 и 3 гола в Юношеской Лиге УЕФА.

Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 21.10.2021 12:27
    0
    Тото случай, когда терять, вроде, нечего.
    Надеюсь на зимних сборах тренеры посмотрят 2-3 новых человека из молодежи.
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    Умник
    Умник, 21.10.2021 12:24
    0
    Давай Самба не хватает наглости
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    Lesovij7
    Lesovij7, 21.10.2021 12:13
    0
    Нужно попробовать, очень хорошо выглядел в лч
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