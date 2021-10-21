Самба ДИАЛЛО: «Хочу играть в основе Динамо. Я готов и верю в свой талант»

Атакующий полузащитник Самба Диалло быстро стал одним из лидеров «Динамо» U-19, однако в первой команде сенегалец пока не играл.

«Хочу играть в основе «Динамо». Уже тренировался с первой командой, страха никакого нет. Я готов и верю в свой талант».

«Слухи про «Манчестер Сити»? Не знаю об этом, сконцентрирован на выступлениях за «Динамо». Потом спрошу у агента по этому поводу», - сказал Диалло.

В нынешнем сезоне игрок забил 7 голов в чемпионате Украины U-19 и 3 гола в Юношеской Лиге УЕФА.