Андрей ТЛУМАК: «Заре надо взяться исправлять турнирное положение»

Специалист – о предстоящем матче луганчан в Лиге конференций

  • 21.10.2021 10:22
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Андрей ТЛУМАК: «Заре надо взяться исправлять турнирное положение»
© ФК Заря Луганск

21 октября футболисты «Зари» в гостях проведут очередной поединок в групповом турнире Лиги конференций – с ЦСКА (София).

Экс-вратарь «Зари» Андрей Тлумак оценил шансы луганчан завоевать первые очки.

«Нестабильные выступления в этом сезоне луганчан, которые всегда отличались бойцовскими качествами, на мой взгляд, свидетельствуют о наличии внутрикомандных проблем. Подтверждение этого – недавний перевод в дублирующий состав лидера «Зари» Владислава Кочергина, что, думаю, негативно сказалось на микроклимате в коллективе. Поэтому подопечным Виктора Скрипника далеко не всегда хватает собранности, уверенности в своих силах, как в чемпионате УПЛ, так и на международной арене.

И все же, очередной соперник в Лиге конференций – болгарский ЦСКА не должен создать нашим футболистам какие-то проблемы. Уверен, что «Заря» точно не проиграет. Также хочу напомнить игрокам «Зари», что выступление в еврокубках – это отличная возможность не только пополнить клубную кассу, а в конце кампании получить премиальные, но и шанс проявить себя и оказаться на заметке у скаутов более именитых команд. Поэтому нужно сплотиться и взяться исправлять турнирное положение», - сказал Тлумак.

Напомним, что пока «Заря» занимает в своей группе последнее место, уступив в двух поединках.

Матч ЦСКА – «Заря» пройдет в Софии и начнется в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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