ЦСКА София – Заря. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч Лиги конференций

  • 21.10.2021 08:55
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ЦСКА София – Заря. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Заря Луганск

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций «ЦСКА» София – «Заря».

«Все мы рассчитываем на позитивный для нас результат, понимая при этом о всех сложностях. Не нужно забывать, что летом «Зарю» покинул ряд ведущих футболистов. Это вратарь сборной Боснии Никола Василь, полузащитники Владлен Юрченко и Дима Иванисеня, а также защитник Йоэль Абу Ханна. Мало кто обратил внимание (а я обращаю внимание на такое), что ушел из «Зари» также латвиец Андрей Цыганикс. Ушел в аренду и Сергей Гринь, с которым я работал в «Арсенале». Гринь – хороший, быстрый, забивной футболист! Также в аренду ушел Денис Янаков. Пришли Максим Имереков, Сергей Булеца, Ахмед Алибеков и Игорь Снурницын.

Теперь несколько слов скажу о ЦСКА. «Армейцы» Софии сейчас по потерянным очкам лидеры чемпионата Болгарии. Я работал в этой прекрасной, гостеприимной стране, тренируя именитый софийский «Левски». Софийское элитное дерби – это не менее крутое дерби, чем украинское между «Динамо» и «Шахтером». Тогда вся Болгария длительное время жила в предвкушении этих матчей. Давно это было и много воды утекло, но я до сих пор с теплотой и любовью вспоминаю то время и поддерживаю отношения со всеми теми, с кем мне и моей семье было комфортно в Болгарии. Возглавляет ЦСКА 64-летний Стойчо Младенов, с которым я очень хорошо знаком. Мы с ним вместе работали в Казахстане. Наши команды в еврокубках играли. Стойчо Младенов – это системный, творческий тренер со своим видением футбола. Он также имеет опыт работы в Португалии, Греции, Саудовской Аравии, Египте. Кстати, с июля 2021 года он в пятый раз возглавил «армейцев». Работает он очень успешно. А ЦСКА команда играющая, как и наша «Заря». Поэтому мы увидим интересный матч со стороны обеих команд. При сегодняшнем положении в группе обе команды обязаны играть на победу. Матч будет интересным.

Повторюсь, для меня является неожиданным то, что лидером чемпионата Болгарии по потерянным очкам является не «Лудогорец», а ЦСКА. Тем более из софийский команды в «Ростов» перешел очень забивной нападающий Соу. У них очень часто происходит ротация. Отмечу, что через болгарский футбол проходит очень много талантливых футболистов из Европы и Южной Америки. Болгария служит адаптационным трамплином для того, чтобы игроки переходили в сильные команды. Кстати, Жуниор Мораес играл за ЦСКА. Страна с хорошим климатом, компактная. Футбол там любят. Сложно «Заре» будет с «армейцами». Кстати, Скрипник с «Ригой» играл против ЦСКА в рамках квалификации Лиги Европы в 2018 году. Тогда болгарская команда прошла дальше, победив в серии пенальти.

Естественно, для меня, как для левскаря, ЦСКА София – самый большой раздражитель и самый принципиальный соперник. Не враг, а соперник! В Болгарии я смог бы работать в любой команде, кроме ЦСКА. Ни за какие деньги я бы не работал в ЦСКА. Есть определенные принципы! Но я уважаю эту команду. ЦСКА – это большой клуб, как и «Левски». Там очень сильные, именитые футболисты играли. Поэтому не просто будет «Заре». Но не просто будет и ЦСКА. «Заря» играющая команда и группа атаки у луганчан хороша сама по себе. «Армейцы» также любят играть на атаку. Думаю, что забитые мячи мы точно увидим», - сказал Грозный.

Матч «ЦСКА» София – «Заря» состоится 21-го октября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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