ВИДЕО. Пятов посетил занятие женской сборной Украины

Женская сборная Украины готовится к поединкам отбора ЧМ-2023 с Фарерскими островами и Испанией.

21 октября Украина дома сыграет с Фарерскими островами, а 26 — в родных стенах с Испанией. Оба поединка состоятся в Ковалевке на стадионе «Колос». Время начала первой встречи — 19:00, а матч с испанками начнется в 17:00.

Накануне старта женской команды в отборе ЧМ-2023 ее расположение посетил Андрей Пятов, капитан национальной сборной Украины. Голкипер подарил коллегам сувениры, сладости и пожелал удачи в поединках.

«Я пришел к вам в гости с сюрпризом. С некоторыми девушками мы уже знакомились в Харькове. Пора нашим коллективам стать ближе, поэтому я решил проявить инициативу.

Хотел бы пожелать вам удачи и, конечно, победы. Мы с ребятами болеем за вас. Я знаю, насколько лучше у вас сейчас условия, ведь женский футбол развивается.

Я общаюсь с женской командой «Шахтера». Правда, пока к ним не доехал — сначала к вам, как к наиболее топовым нашим игрокам. Пока я еще капитан сборной и играю, постараюсь, чтобы мы организовали совместную встречу двух сборных. Удачи вам!» — сказал Андрей Пятов.

Также Андрей получил в подарок футболку из рук главного тренера женской сборной Украины Натальи Зинченко и сфотографировался с игроками команды.