Динамо побило «рекорд» Днепра 33-летней давности

«Динамо», уступив «Барселоне» со счетом 0:1, продлило свою безголевую серию в еврокубках до 457 минут. Тем самым киевляне не только на 70 минут превзошли личный антирекорд 29-летней давности, но и на 27 минут побили «рекорд» украинский, установленный «Днепром» еще в 1988 году. Последний раз динамовцы пробивали защиту соперников 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях «Брюгге» - 1:0.
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках:
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
457’*
|
Динамо
|
25.02.2021
|
|
|
|
430’
|
Днепр
|
23.10.1985
|
07.09.1988
|
Бордо (д)
|
1:1
|
416’
|
Карпаты
|
16.09.2010
|
15.12.2010
|
ПСЖ (д)
|
1:1
|
391’*
|
Черноморец
|
12.12.2013
|
|
|
|
387’
|
Динамо
|
11.12.1991
|
15.04.1992
|
Спарта (д)
|
1:0
|
376’
|
Днепр
|
20.08.2014
|
06.11.2014
|
Карабах (г)
|
2:1
|
374’
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
01.12.2020
|
Реал (д)
|
2:0
|
367’
|
Металлист
|
01.12.2010
|
25.08.2011
|
Сошо (г)
|
4:0
|
361’
|
Шахтер
|
25.08.2015
|
03.11.2015
|
Мальме (д)
|
4:0
|
352’
|
Заря
|
19.10.2017
|
09.08.2018
|
Брага (д)
|
1:1
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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