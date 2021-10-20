Динамо побило «рекорд» Днепра 33-летней давности

Безголевая серия киевлян в еврокубках достигла 457 минут

  • 20.10.2021 23:42
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Динамо побило «рекорд» Днепра 33-летней давности

«Динамо», уступив «Барселоне» со счетом 0:1, продлило свою безголевую серию в еврокубках до 457 минут. Тем самым киевляне не только на 70 минут превзошли личный антирекорд 29-летней давности, но и на 27 минут побили «рекорд» украинский, установленный «Днепром» еще в 1988 году. Последний раз динамовцы пробивали защиту соперников 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях «Брюгге» - 1:0.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках:

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Дата

Соперник

Счет

457’*

Динамо

25.02.2021

 

 

 

430’

Днепр

23.10.1985

07.09.1988

Бордо (д)

1:1

416’

Карпаты

16.09.2010

15.12.2010

ПСЖ (д)

1:1

391’*

Черноморец

12.12.2013

 

 

 

387’

Динамо

11.12.1991

15.04.1992

Спарта (д)

1:0

376’

Днепр

20.08.2014

06.11.2014

Карабах (г)

2:1

374’

Шахтер

21.10.2020

01.12.2020

Реал (д)

2:0

367’

Металлист

01.12.2010

25.08.2011

Сошо (г)

4:0

361’

Шахтер

25.08.2015

03.11.2015

Мальме (д)

4:0

352’

Заря

19.10.2017

09.08.2018

Брага (д)

1:1

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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