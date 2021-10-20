Динамо побило «рекорд» Днепра 33-летней давности

«Динамо», уступив «Барселоне» со счетом 0:1, продлило свою безголевую серию в еврокубках до 457 минут. Тем самым киевляне не только на 70 минут превзошли личный антирекорд 29-летней давности, но и на 27 минут побили «рекорд» украинский, установленный «Днепром» еще в 1988 году. Последний раз динамовцы пробивали защиту соперников 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях «Брюгге» - 1:0.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках:

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Дата Соперник Счет 457’* Динамо 25.02.2021 430’ Днепр 23.10.1985 07.09.1988 Бордо (д) 1:1 416’ Карпаты 16.09.2010 15.12.2010 ПСЖ (д) 1:1 391’* Черноморец 12.12.2013 387’ Динамо 11.12.1991 15.04.1992 Спарта (д) 1:0 376’ Днепр 20.08.2014 06.11.2014 Карабах (г) 2:1 374’ Шахтер 21.10.2020 01.12.2020 Реал (д) 2:0 367’ Металлист 01.12.2010 25.08.2011 Сошо (г) 4:0 361’ Шахтер 25.08.2015 03.11.2015 Мальме (д) 4:0 352’ Заря 19.10.2017 09.08.2018 Брага (д) 1:1

* серия не закончена.