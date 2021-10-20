Поединок с «Барселоной» стал вдвойне юбилейным для Мирчи Луческу

Поединок с «Барселоной» стал 150-м для Мирчи Луческу в еврокубках во главе украинских клубов. Он стал первым тренером наших команд, достигшим этого рубежа. Под руководством румынского наставника «Шахтер» и «Динамо» провели 100 матчей в Лиге чемпионов, 49 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА. Подопечные Мистера одержали в общей сложности 65 побед, 33 встречи завершили вничью, 52 проиграли, 219 мячей забили, 186 пропустили.

Топ-12 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках:

Тренер Годы Клубы Всего ЛЧ ЛЕ КК СК 1. Мирча ЛУЧЕСКУ 2004-2021 Шахтер (134), Динамо (16) 150 100 49 - 1 2. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1973-2001 Динамо 135 94 20 18 3 3. Мирон МАРКЕВИЧ 1993-2015 Карпаты (2), Металлист (52), 79 4 73 2 - Днепр (25) - 4. Юрий СЕМИН 2008-2012 Динамо 39 17 22 - - 5. Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ 1988-2005 Днепр 33 6 27 - - 6. Виктор ПРОКОПЕНКО 1985-2001 Черноморец (12), Шахтер (18) 30 14 12 4 - Александр ХАЦКЕВИЧ 2017-2019 Динамо 30 8 22 - - 8. Паулу ФОНСЕКА 2016-2019 Шахтер 28 16 12 - - 9. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2002-2019 Динамо 27 19 8 - - 10. Сергей РЕБРОВ 2014-2016 Динамо 26 14 12 - - Юрий ВЕРНИДУБ 2014-2018 Заря 26 - 26 - - 12. Йожеф САБО 1994-2007 Динамо 25 21 4 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.