Поединок с «Барселоной» стал вдвойне юбилейным для Мирчи Луческу

Румынский тренер провел 150-й матч в еврокубках с украинскими клубами

  • 20.10.2021 23:35
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Поединок с «Барселоной» стал вдвойне юбилейным для Мирчи Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с «Барселоной» стал 150-м для Мирчи Луческу в еврокубках во главе украинских клубов. Он стал первым тренером наших команд, достигшим этого рубежа. Под руководством румынского наставника «Шахтер» и «Динамо» провели 100 матчей в Лиге чемпионов, 49 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА. Подопечные Мистера одержали в общей сложности 65 побед, 33 встречи завершили вничью, 52 проиграли, 219 мячей забили, 186 пропустили.

Топ-12 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках:

 

Тренер

Годы

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

СК

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

2004-2021

Шахтер (134), Динамо (16)

150

100

49

-

1

2.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1973-2001

Динамо

135

94

20

18

3

3.

Мирон МАРКЕВИЧ

1993-2015

Карпаты (2), Металлист (52),

79

4

73

2

-

 

 

 

Днепр (25)

 

 

 

 

-

4.

Юрий СЕМИН

2008-2012

Динамо

39

17

22

-

-

5.

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

1988-2005

Днепр

33

6

27

-

-

6.

Виктор ПРОКОПЕНКО

1985-2001

Черноморец (12), Шахтер (18)

30

14

12

4

-

 

Александр ХАЦКЕВИЧ

2017-2019

Динамо

30

8

22

-

-

8.

Паулу ФОНСЕКА

2016-2019

Шахтер

28

16

12

-

-

9.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2019

Динамо

27

19

8

-

-

10.

Сергей РЕБРОВ

2014-2016

Динамо

26

14

12

-

-

 

Юрий ВЕРНИДУБ

2014-2018

Заря

26

-

26

-

-

12.

Йожеф САБО

1994-2007

Динамо

25

21

4

-

-

 

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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