Женская сборная Украины U-19 в отборе Евро-2022 проиграла нидерландкам

Женская юношеская сборная Украины WU-19 с поражения начала выступления в Лиге А чемпионата Европы 2022.

Команда Валерия Паламарчука проиграла сборной Нидерландов (1:4). В другом матче группы команда Австрии обыграла Шотландию (1:0).

В следующем матче сборная Украины 23 октября встретится с Шотландией. Три команды выйдут во второй раунд квалификации к Евро-2022 WU-19, финальная часть которого состоится в Чехии. Аутсайдер понизится в классе во второй дивизион.

Евро-2022 WU-19. Женщины

Лига A. Группа 1. 1-й тур

Нидерланды WU-19 – Украина WU-19 – 4:1

Голы: Снелленберг, 43, 54, Хенри, 64, ван Дейк, 84 – Котик, 45+1

Незабитый пенальти: Снелленберг, 43.

Австрия WU-19 – Шотландия WU-19 – 1:0

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