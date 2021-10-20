Женская сборная Украины U-19 в отборе Евро-2022 проиграла нидерландкам

Женская юношеская сборная Украины WU-19 с поражения начала выступления в Лиге А чемпионата Европы 2022.
Команда Валерия Паламарчука проиграла сборной Нидерландов (1:4). В другом матче группы команда Австрии обыграла Шотландию (1:0).
В следующем матче сборная Украины 23 октября встретится с Шотландией. Три команды выйдут во второй раунд квалификации к Евро-2022 WU-19, финальная часть которого состоится в Чехии. Аутсайдер понизится в классе во второй дивизион.
Евро-2022 WU-19. Женщины
Лига A. Группа 1. 1-й тур
Нидерланды WU-19 – Украина WU-19 – 4:1
Голы: Снелленберг, 43, 54, Хенри, 64, ван Дейк, 84 – Котик, 45+1
Незабитый пенальти: Снелленберг, 43.
Австрия WU-19 – Шотландия WU-19 – 1:0
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Источник — Sport.ua
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