Луческу удивил. Супряга получил место в основе на матч с Барселоной

Сегодня в 19:45 «Динамо» на выезде начнет матч против «Барселоны» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим решение тренера Мирчи Луческу поставить в основу форварда Владислава Супрягу, который в недавнем матче УПЛ был заменен на 40-й минуте из-за плохой игры.

После матча Луческу сказал, что Супряге нужно задуматься о том, какой футбол он показывает.

Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, Фрэнк де Йонг, Гави, Депай, Люк де Йонг

В запасе: Нету, Пенья, Пуиг, Гонсалес, Умтити, Серхи, Бальде, Демир, Фати, Коутиньо, Агуэро

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Леднев, Вербич, Рамирес, Шкурин

В таблице киевляне занимают 3-е место с 1 пунктом, а у каталонцев 0 очков.