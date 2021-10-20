Луческу удивил. Супряга получил место в основе на матч с Барселоной

Очень важный матч еврокубка для обеих команд

  • 20.10.2021 18:36
  • 9039 просмотров
  • 49 комментариев
Луческу удивил. Супряга получил место в основе на матч с Барселоной
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:45 «Динамо» на выезде начнет матч против «Барселоны» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим решение тренера Мирчи Луческу поставить в основу форварда Владислава Супрягу, который в недавнем матче УПЛ был заменен на 40-й минуте из-за плохой игры.

После матча Луческу сказал, что Супряге нужно задуматься о том, какой футбол он показывает.

Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, Фрэнк де Йонг, Гави, Депай, Люк де Йонг

В запасе: Нету, Пенья, Пуиг, Гонсалес, Умтити, Серхи, Бальде, Демир, Фати, Коутиньо, Агуэро

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Леднев, Вербич, Рамирес, Шкурин

В таблице киевляне занимают 3-е место с 1 пунктом, а у каталонцев 0 очков.

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Фк Скала
    Фк Скала, 20.10.2021 18:39
    +11
    Ну могу сказать только удачи
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 20.10.2021 18:41
    +10
    Якщо він його не використає, більге не отримає, Луческу нікому не давав стільки спроб...
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 18:45
    +7
    Надежда на быстрожопость некогда шустрого форварда. А может ли он еще бегать так же быстро как год назад?
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    Spectra
    Spectra, 20.10.2021 19:21
    +6
    Давай Супряга это твой шанс, заяви о себе желаем чтобы это неудачная серия прервалась и начнёшь забивать
    Ссылка
    kirya178
    kirya178, 20.10.2021 18:48
    +6
    Динамо будет играть на контратаках, а это шанс для Супряги
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    inspekcha85
    inspekcha85, 20.10.2021 18:57
    +5
    Funny____Cat, 20.10.2021 18:39
    Супер шанс для Влада исправить ситуацию !
    Удачи Динамо
    Хоть один вменяемый комментарий. Поддерживаю,хоть и не фанат Динамо.Для Супряги это супермотивация ,если забьёт не удивлюсь.Удачи.
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 20.10.2021 19:31
    +4
    ZaE, 20.10.2021 19:30
    У діда крепкі нерви, знову ставити Супрягу у основу, ну побачимо.
    он таким образом разрушил тактический план Барсы)))) они были не готовы к Супряге
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 18:48
    +4
    axylinam, 20.10.2021 18:44
    Грядёт битва двух трупов-Супряги и Барселоны
    Ага, Барселона труп только в наших надеждах. Валенсию разложили и я смотрел ту игру практически без проблем.
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 20.10.2021 18:42
    +4
    Значит в 10м будут играть
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    solart1964
    solart1964, 20.10.2021 19:18
    +3
    IronValdemar, 20.10.2021 19:00
    Він деревяного Адріано вперто ставив роками.
    Этот Деревянный Адриано забил больше ста голов в чемпионате. Сравнение немного не корректное)
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    aleks19826
    aleks19826, 20.10.2021 19:16
    +3
    Тут можно поставить суму неплохую, что забьет супрягин. По ходу мирча решил ва-банк идти и дать бешенную мотивацию "деревянному Шевченко", подарив последний шанс себя проявить. Думаю после такого даже одноногий будет рвать и метать. Вот увидите, что бревно забьет гол. Чутье у меня отличнейшее
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    LomUs17
    LomUs17, 20.10.2021 19:10
    +3
    А почему бы и нет! Пора уже Владу демонстрировать свои возможности. А потом ещё и Гармаша выпустить, на смену либо в пару, чтоб добить окончательно каталонцев! Может быть и мечта, но это не шутка.
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    brighi10
    brighi10, 20.10.2021 18:57
    +3
    Фати в запасе - хорошо
    Ссылка
    Calm
    Calm, 20.10.2021 18:46
    +3
    Бессмысленно , сырой
    Ссылка
    Invulnerable
    online
    Invulnerable, 20.10.2021 19:11
    +2
    Посмотрим
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 20.10.2021 19:05
    +2
    Мирча хитрый лис, он точно что-то знает. Для Влада - это супер шанс
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    Calm
    Calm, 20.10.2021 18:53
    +2
    Лучше бы человек - офсайд вышел. Хотя во втором тайме наверняка выйдет
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 20.10.2021 18:50
    +2
    Наверно сестра "ЦиганковА" играть будет
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    ZaE
    ZaE, 20.10.2021 19:30
    +1
    У діда крепкі нерви, знову ставити Супрягу у основу, ну побачимо.
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 20.10.2021 19:20
    +1
    очень продать надо....очень
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