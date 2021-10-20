Луческу удивил. Супряга получил место в основе на матч с Барселоной

Сегодня в 19:45 «Динамо» на выезде начнет матч против «Барселоны» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим решение тренера Мирчи Луческу поставить в основу форварда Владислава Супрягу, который в недавнем матче УПЛ был заменен на 40-й минуте из-за плохой игры.
После матча Луческу сказал, что Супряге нужно задуматься о том, какой футбол он показывает.
Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, Фрэнк де Йонг, Гави, Депай, Люк де Йонг
В запасе: Нету, Пенья, Пуиг, Гонсалес, Умтити, Серхи, Бальде, Демир, Фати, Коутиньо, Агуэро
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга
В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Леднев, Вербич, Рамирес, Шкурин
В таблице киевляне занимают 3-е место с 1 пунктом, а у каталонцев 0 очков.
Источник — Sport.ua
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Удачи Динамо
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