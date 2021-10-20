ФОТО. «Хочешь шастать - вакцинируйся». Кличко призывает прививаться

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы вакцинироваться, если они не хотят снова оказаться в условиях жесткого локдауна.
При этом бывший чемпион супертяжелого веса вспомнил свой мем 2020 года, когда он призывал людей «не шастать по городу».
Теперь же Кличко говорит иное: «Хочешь шастать - вакцинируйся».
«Места в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают».
«И не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! Потому что 98% госпитализированных в больницах - не привиты. И умирают преимущесвенно не вакцинированные пациенты. Подумайте об этом!», - призывает Кличко.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но история знает и противоположный случай. Когда вакцинировали всех от оспы, которая косила не по детски человечество, то проще всего было вакцинировать дикарей. Им предлагали зеркальце и за это зеркальце они готовы были хоть сто раз вакцинироваться. Все закончилось хорошо. Оспы на нашей планете больше нет.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.