ФОТО. «Хочешь шастать - вакцинируйся». Кличко призывает прививаться

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы вакцинироваться, если они не хотят снова оказаться в условиях жесткого локдауна.

При этом бывший чемпион супертяжелого веса вспомнил свой мем 2020 года, когда он призывал людей «не шастать по городу».

Теперь же Кличко говорит иное: «Хочешь шастать - вакцинируйся».

«Места в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают».

«И не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! Потому что 98% госпитализированных в больницах - не привиты. И умирают преимущесвенно не вакцинированные пациенты. Подумайте об этом!», - призывает Кличко.