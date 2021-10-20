ФОТО. «Хочешь шастать - вакцинируйся». Кличко призывает прививаться

Мэр Киева вспомнил свой старый мем

  • 20.10.2021 17:40
  • 756 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. «Хочешь шастать - вакцинируйся». Кличко призывает прививаться
© pravda.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы вакцинироваться, если они не хотят снова оказаться в условиях жесткого локдауна.

При этом бывший чемпион супертяжелого веса вспомнил свой мем 2020 года, когда он призывал людей «не шастать по городу».

Теперь же Кличко говорит иное: «Хочешь шастать - вакцинируйся».

«Места в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают».

«И не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! Потому что 98% госпитализированных в больницах - не привиты. И умирают преимущесвенно не вакцинированные пациенты. Подумайте об этом!», - призывает Кличко.

Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 20.10.2021 18:02
    +5
    belerilf1, 20.10.2021 17:49
    мне и так норм, я здоровый, легко переболею этим ковидом, а умирают преимущественно те у кого проблемы со здоровьем. это нужно правительству, а платить за вакцину должен Я? платите вы мне, как за сдачу крови.
    Добре, якщо легко перехворієш. А якщо заразиш ще 5 людей, але комусь із них не вистачить ані місця в лікарні, ні кисню? На всіх інших плювати?
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 20.10.2021 18:00
    +4
    Jakub Lukasz Salamaj, 20.10.2021 17:57
    Вся проблема в том, что нельзя вакцинироваться когда гуляет вирус. Потому что это только усугубляет проблемы и больных становиться еще больше. Вакцинироваться нужно заранее, когда нет вируса, а не во время болезни...
    Жаль, что во всем мире этого не знают и продолжают вакцинироваться) Вы бы хоть письмо в ООН написали что ли).
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    marko2020
    marko2020, 20.10.2021 17:55 (изменен)
    +3
    belerilf1, 20.10.2021 17:49
    мне и так норм, я здоровый, легко переболею этим ковидом, а умирают преимущественно те у кого проблемы со здоровьем. это нужно правительству, а платить за вакцину должен Я? платите вы мне, как за сдачу крови.
    Вакцинирование бесплатно вообще-то. Но если ты приверженец теории заговора о чипировании через вакцину, то не надо, чем меньше вас таких останется тем лучше😌
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    bullyUA
    bullyUA, 20.10.2021 18:06
    +1
    Чем более цивилизованная страна, тем меньше надо уговаривать народ вакцинироваться.
    Но история знает и противоположный случай. Когда вакцинировали всех от оспы, которая косила не по детски человечество, то проще всего было вакцинировать дикарей. Им предлагали зеркальце и за это зеркальце они готовы были хоть сто раз вакцинироваться. Все закончилось хорошо. Оспы на нашей планете больше нет.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 18:08
    0
    turist86, 20.10.2021 18:02
    Добре, якщо легко перехворієш. А якщо заразиш ще 5 людей, але комусь із них не вистачить ані місця в лікарні, ні кисню? На всіх інших плювати?
    Когда человек говорит, что он здоров и легко переболеет, скорее всего он не дообследованный и многого о себе не знает. Как там сахар, как печеночные пробы, холестерин, щитовидка? Давно сдавал? Если месяц назад, то это как будто 2000 лет назад. У моей знакомой сейчас муж на кислороде, 36 лет. Никаких заболеваний, вообще человек не болел никогда ничем.
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    belerilf1
    online
    belerilf1, 20.10.2021 17:49
    -5
    мне и так норм, я здоровый, легко переболею этим ковидом, а умирают преимущественно те у кого проблемы со здоровьем. это нужно правительству, а платить за вакцину должен Я? платите вы мне, как за сдачу крови.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 20.10.2021 17:57
    -7
    Вся проблема в том, что нельзя вакцинироваться когда гуляет вирус. Потому что это только усугубляет проблемы и больных становиться еще больше. Вакцинироваться нужно заранее, когда нет вируса, а не во время болезни...
    Ссылка
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