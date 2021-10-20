Де Лигт хочет перейти в Барселону

22-летний нидерландский центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
В 2019 году футболист отказался от перехода в «Барселону» из «Аякса», выбрав «Ювентус». Туринский клуб заплатил за игрока €75 миллионов. Но де Лигт недоволен своим положением в «Ювентусе» и хочет попробовать свои силы в другом топ-клубе. Препятствием для перехода может стать клаусула игрока в размере €105 миллионов, что слишком дорого для «Барселоны».
В текущем сезоне де Лигт провел за «Ювентус» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник — Sport.es
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