Де Лигт хочет перейти в Барселону

22-летний нидерландский центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

В 2019 году футболист отказался от перехода в «Барселону» из «Аякса», выбрав «Ювентус». Туринский клуб заплатил за игрока €75 миллионов. Но де Лигт недоволен своим положением в «Ювентусе» и хочет попробовать свои силы в другом топ-клубе. Препятствием для перехода может стать клаусула игрока в размере €105 миллионов, что слишком дорого для «Барселоны».

В текущем сезоне де Лигт провел за «Ювентус» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.