Олег МАТВЕЕВ: «Непопадание в плей-офф ЛЧ — катастрофа для Барселоны»

Экс-игрок «Динамо» Олег Матвеев поделился ожиданиями от противостояния киевской команды с «Барселоной» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шансы добиться положительного результата у «Барселоны» повыше. Прежде всего потому, что если испанский гранд сегодня не победит, то ему очень сложно будет рассчитывать на выход в следующий раунд, а для знаменитой и амбициозной «Барселоны» такой исход — катастрофа. Поэтому хозяева будут настроены продемонстрировать все, что умеют. Во-вторых, последний календарный матч в чемпионате Испании, с «Валенсией», показал, что каталонцы постепенно обретают уверенность, особенно это касается линии атаки. В-третьих, нельзя не учитывать тот факт, что сразу несколько ведущих исполнителей «Барселоны» вернулись в строй после травм. Это серьезное подспорье.

Что может противопоставить «Динамо» такой «Барселоне»? В первую очередь, надежность в обороне и молниеносный переход от защиты в наступление. Недавний матч с «Валенсией» показал, что каталонцы у своих ворот далеко не безгрешны, и у киевлян обязательно будут возможности забить», — заявил Матвеев.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени.