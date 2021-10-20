Проиграла россиянке. Ангелина Калинина покидает Кубок Кремля

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в поединке второго круга Кубка Кремля проиграла россиянке Екатерине Александровой.
Калинина уступила в двух сетах - 4:6, 1:6. Ранее Ангелина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной.
На турнире осталась украинка Леся Цуренко, которая сыграет против Маркеты Вондроушовой.
Источник — Sport.ua
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