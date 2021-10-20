Проиграла россиянке. Ангелина Калинина покидает Кубок Кремля

Украинка не справилась с Екатериной Александровой

  • 20.10.2021 16:42
  • 341 просмотр
  • 3 комментария
Проиграла россиянке. Ангелина Калинина покидает Кубок Кремля
© Jimmie48 Photography. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в поединке второго круга Кубка Кремля проиграла россиянке Екатерине Александровой.

Калинина уступила в двух сетах - 4:6, 1:6. Ранее Ангелина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной.

На турнире осталась украинка Леся Цуренко, которая сыграет против Маркеты Вондроушовой.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 20.10.2021 16:49
    +2
    Заробила бабла.А тепер швиденько назад кормити сім‘ю.
    Ссылка
    kollekciy
    kollekciy, 20.10.2021 16:55
    +1
    От Александрова доказала, що то Касаткіна була ніяка, а не Калініна непереможна. Хоча правда в матчі з Касаткіною в Калініної гра була на диво дуже потужна.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.10.2021 17:03 (изменен)
    0
    Ожидаемо с такой подачой на харде нечего делать, надо ждать грунт, там будет зажигать!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности