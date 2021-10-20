ПСЖ надеется подписать краткосрочный контракт с Мбаппе

Парижский ПСЖ надеется подписать хотя бы краткосрочный контракт с 22-летним французским форвардом Килианом Мбаппе.

Текущее соглашение Мбаппе с французским клубом рассчитано до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб без финансовой компенсации. Сам Мбаппе мечтает играть в мадридском «Реале».

Но в ПСЖ по-прежнему считают, что смогут изменить решение Килиана и уговорить его хотя бы на краткосрочный новый контракт.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €160 миллионов.