Иван ГЕЦКО: «После фиаско Шахтера за Динамо тревожно»

Специалист поделился ожиданиями от поединка группового этапа Лиги чемпионов

  • 20.10.2021 15:55
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Иван ГЕЦКО: «После фиаско Шахтера за Динамо тревожно»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча каталонской «Барселоны» с киевским «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«После вчерашнего фиаско «Шахтера» в поединке с «Реалом» как-то тревожно за «Динамо», которому сегодня предстоит выяснять отношения с еще одной испанской знаменитостью — «Барселоной». Все же, надеюсь, что киевляне сыграют более тактически грамотно и не будут состязаться с «Барселоной» в открытом бою. Чем это закончилось для «Шахтера» в матче с «Реалом», уже хорошо известно.

Уверен, что динамовцы не будут создавать у своих ворот «автобусы», а просто постараются сыграть максимально сконцентрировано и компактно.

Принимая во внимание турнирное положение, киевлян в Барселоне устроит и ничья. Если обойдется без осечек в обороне, а действия в атаке будут эффективными, тогда все у подопечных Мирчи Луческу должно получиться», — считает Гецко.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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