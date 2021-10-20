Наихудшие показатели в домашних матчах украинцы имеют с испанцами

Итог матча «Шахтера» и «Реала» в очередной раз подтвердил, что в домашних играх испанцы являются самыми неудобными соперниками наших клубов. В 33-х поединках с командами из Испании на своем поле украинцы сумели одержать только 6 побед при 16 поражениях. К слову, украинские клубы больше встреч проиграли в родных стенах, чем выиграли, в баталиях с коллективами еще трех стран, с которыми наши команды провели не менее 10 матчей - Италии, Польши и Португалии.

Самые неудобные соперники украинских клубов в домашних матчах (не менее 10 игр)