Наихудшие показатели в домашних матчах украинцы имеют с испанцами

В 33 играх на своем поле с командами из Испании наши клубы одержали всего 6 побед при 16 поражениях

  • 20.10.2021 15:24
  • 239 просмотров
  • 0 комментариев
Наихудшие показатели в домашних матчах украинцы имеют с испанцами
© ФК Шахтер Донецк

Итог матча «Шахтера» и «Реала» в очередной раз подтвердил, что в домашних играх испанцы являются самыми неудобными соперниками наших клубов. В 33-х поединках с командами из Испании на своем поле украинцы сумели одержать только 6 побед при 16 поражениях. К слову, украинские клубы больше встреч проиграли в родных стенах, чем выиграли, в баталиях с коллективами еще трех стран, с которыми наши команды провели не менее 10 матчей - Италии, Польши и Португалии.

Самые неудобные соперники украинских клубов в домашних матчах (не менее 10 игр)

Страна

И

В

Н

П

О

%

Испания

33

6

11

16

29

29,3

Италия

40

11

8

21

42

35,0

Польша

11

4

2

5

14

42,4

Франция

35

9

18

8

45

42,9

Португалия

30

10

9

11

39

43,3

Англия

32

13

9

10

48

50,0

Германия

38

15

13

10

58

50,9

Нидерланды

25

10

9

6

39

52,0

Греция

17

7

6

4

27

52,9

Румыния

13

6

3

4

21

53,8

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности