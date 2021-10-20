Наихудшие показатели в домашних матчах украинцы имеют с испанцами

Итог матча «Шахтера» и «Реала» в очередной раз подтвердил, что в домашних играх испанцы являются самыми неудобными соперниками наших клубов. В 33-х поединках с командами из Испании на своем поле украинцы сумели одержать только 6 побед при 16 поражениях. К слову, украинские клубы больше встреч проиграли в родных стенах, чем выиграли, в баталиях с коллективами еще трех стран, с которыми наши команды провели не менее 10 матчей - Италии, Польши и Португалии.
Самые неудобные соперники украинских клубов в домашних матчах (не менее 10 игр)
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
Испания
|
33
|
6
|
11
|
16
|
29
|
29,3
|
Италия
|
40
|
11
|
8
|
21
|
42
|
35,0
|
Польша
|
11
|
4
|
2
|
5
|
14
|
42,4
|
Франция
|
35
|
9
|
18
|
8
|
45
|
42,9
|
Португалия
|
30
|
10
|
9
|
11
|
39
|
43,3
|
Англия
|
32
|
13
|
9
|
10
|
48
|
50,0
|
Германия
|
38
|
15
|
13
|
10
|
58
|
50,9
|
Нидерланды
|
25
|
10
|
9
|
6
|
39
|
52,0
|
Греция
|
17
|
7
|
6
|
4
|
27
|
52,9
|
Румыния
|
13
|
6
|
3
|
4
|
21
|
53,8
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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