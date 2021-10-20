ДЕ ДЗЕРБИ: «Я согласен по поводу Степаненко. Но решение я принял до матча»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби после разгрома 0:5 от «Реала» согласился с тем, что не выпустить опорника Тараса Степаненко с первых минут было ошибкой.
«Проблем с характером нет. Команда хорошо играла в первом тайме, но после второго или третьего гола многие опустили руки. Такое иногда случается».
«Отсутствие Степаненко? Да, я согласен по поводу Тараса, но я принимаю решение до матча. Эксперты говорят уже после игры, но они правы», - сказал Де Дзерби.
Источник — Бомбардир
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Це і є проблема з характером.
Це і є проблема з характером.
Це і є проблема з характером.
Как его команда понимает, я ума не приложу.
Тактик из него очень очень слабый пока что.
Hе по масти он тебе
Ты смотpи в его глаза,
Бpось тpепаться о сyдьбе.
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