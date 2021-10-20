ДЕ ДЗЕРБИ: «Я согласен по поводу Степаненко. Но решение я принял до матча»

Тренер признает свою ошибку

  • 20.10.2021 15:05
  • 4566 просмотров
  • 14 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я согласен по поводу Степаненко. Но решение я принял до матча»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби после разгрома 0:5 от «Реала» согласился с тем, что не выпустить опорника Тараса Степаненко с первых минут было ошибкой.

«Проблем с характером нет. Команда хорошо играла в первом тайме, но после второго или третьего гола многие опустили руки. Такое иногда случается».

«Отсутствие Степаненко? Да, я согласен по поводу Тараса, но я принимаю решение до матча. Эксперты говорят уже после игры, но они правы», - сказал Де Дзерби.

Источник — Бомбардир

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 20.10.2021 15:14
    +6
    Тренерский гений опять на лицо...
    Ссылка
    KARABAS55
    KARABAS55, 20.10.2021 15:32
    +5
    Неужели он только после этой игры понял, что Степаненко в обороне стоит двоих или даже троих игроков защиты. А когда вместо Матвиенко играет Кривцов, тут вообще без слов.
    Ссылка
    IronValdemar
    IronValdemar, 20.10.2021 15:24
    +5
    «Проблем с характером нет. Команда хорошо играла в первом тайме, но после второго или третьего гола многие опустили руки. Такое иногда случается».
    Це і є проблема з характером.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 20.10.2021 15:45
    +4
    Разочаровал ты конечно Де Зёбра сильно....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 15:29
    +4
    IronValdemar, 20.10.2021 15:24
    «Проблем с характером нет. Команда хорошо играла в первом тайме, но после второго или третьего гола многие опустили руки. Такое иногда случается».
    Це і є проблема з характером.
    У этих проблем в Шахтере скоро дети в школу пойдут. Никто и не думает ничего с этим делать. Как только пропускают, то можно выключать.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 20.10.2021 15:30
    +3
    IronValdemar, 20.10.2021 15:24
    «Проблем с характером нет. Команда хорошо играла в первом тайме, но после второго или третьего гола многие опустили руки. Такое иногда случается».
    Це і є проблема з характером.
    Итальяшка сам себе противоречит!
    Как его команда понимает, я ума не приложу.
    Тактик из него очень очень слабый пока что.
    Ссылка
    solart1964
    solart1964, 20.10.2021 15:44
    +1
    SEMIRAMID, 20.10.2021 15:17
    Де Дзерби! Что за бред несешь! Команда хорошо играла в первом тайме? Во насмешил! Шлак уже после первого тайма должен бы лететь по игре 0:5 и это еще фарт для горняков, что только 0:1 было....
    Назови моменты в первом тайме стопроцентные. Только назови так, как ты всегда со статистикой и подтверждением. Все дальние удары , которые отбил Трубин, должен был отбивать любой вратарь команды такого уровня. А кроме них у Реала ничего не было в первом тайме. Подозреваю, что если бы Кривцов сам себе не забил, то могли бы так и катать до конца матча.
    Ссылка
    Fanat
    Fanat, 20.10.2021 16:14
    0
    Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
    Hе по масти он тебе
    Ты смотpи в его глаза,
    Бpось тpепаться о сyдьбе.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 20.10.2021 15:09
    0
    сказал то что от него хотели услышать
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 20.10.2021 16:04
    -1
    О. Нарешті і до тренера дойшло
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.10.2021 15:46
    -2
    KRot-MAx, 20.10.2021 15:11
    Без СТЕПЫ играть с рухами ингульцами в Упл можешь вобще без опорников играть с такими командами ,ну только не в Лиге Чемпионов ,,дзерби запомни это....и до игры все это всегда говорят что нужен Степаненко уже давным давно
    Ссылка
    SEMIRAMID
    SEMIRAMID, 20.10.2021 15:17
    -2
    Де Дзерби! Что за бред несешь! Команда хорошо играла в первом тайме? Во насмешил! Шлак уже после первого тайма должен бы лететь по игре 0:5 и это еще фарт для горняков, что только 0:1 было....
    Ссылка
    KRot-MAx
    online
    KRot-MAx, 20.10.2021 15:24 (изменен)
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    SEMIRAMID, 20.10.2021 15:17
    Де Дзерби! Что за бред несешь! Команда хорошо играла в первом тайме? Во насмешил! Шлак уже после первого тайма должен бы лететь по игре 0:5 и это еще фарт для горняков, что только 0:1 было....
    Старая полуженщина полумужик Семирамида ,ты куда спрятался когда Шахтер дынамо 3-0 унизил и после Баварии 5-0,а могло быть 15 -0,сегодня после нулячай барселоны тоже спряишься ...опу свою старую латать
    Ссылка
    KRot-MAx
    online
    KRot-MAx, 20.10.2021 15:11
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Без СТЕПЫ играть с рухами ингульцами в Упл можешь вобще без опорников играть с такими командами ,ну только не в Лиге Чемпионов ,,дзерби запомни это....и до игры все это всегда говорят что нужен Степаненко уже давным давно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности