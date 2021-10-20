Каким был мир, когда Барселона в последний раз не выходила из группы ЛЧ

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов может стать уникальным по той простой причине, что уже на групповой стадии всерьез рискует оконфузиться Барселона. В стартовых двух матчах каталонцы с одинаковым счетом 0:3 проиграли Баварии и Бенфике, и с катастрофическими цифрами ныне занимают последнее место в таблице, где помимо немецкого и португальского клубов играет еще и чемпион Украины киевское Динамо.

Именно в «спарке» против Динамо главный тренер Барселоны Рональд Куман рассчитывает разжиться 6 очками, которые помогут «блаугранас» исправить ситуацию и финишировать хотя бы вторыми, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Если этого не произойдет, то Барса потерпит настоящее фиаско, ведь в последний раз каталонцы не выходили из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01, то есть более двадцати лет назад.

Что происходило в мире и каким он был, когда Барселона в последний раз не смогла пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, мы и попробуем освежить в памяти прямо сейчас…

ЧАЭС окончательно закрыли

В апреле 1986 года Украина стала печально известна во всем мире по причине взрыва, произошедшего на Чернобыльской атомной электростанции. Эта авария стала самой серьезной техногенной катастрофой в истории человечества, а ее последствия люди в разных странах продолжают ощущать на себе и по сей день.

В конце декабря 1997 года Кабинет министров Украины признал целесообразным снятие с эксплуатации энергоблока № 1 ЧАЭС, вследствие чего рабочим на станции остался только один энергоблок - № 3. Решение о его остановке было принято уже весной 2000 года, а 15 декабря 2000-го в 13:17 по приказу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы был навсегда остановлен реактор энергоблока № 3 ЧАЭС, вследствие чего станция прекратила вырабатывать электроэнергию и фактически оказалась закрытой.

Луиш Фигу стал обладателем Золотого мяча

Летом 2000 года состоялся один из наиболее скандальных и неожиданных топ-трансферов на европейском континенте – лидер Барселоны и сборной Португалии Луиш Фигу за 37 миллионов фунтов перешел в ряды извечного оппонента каталонцев мадридского Реала. В столице Испании Фигу было суждено провести пять лет, выиграть два чемпионата Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, после чего он свободным агентом отправился доигрывать в миланский Интер.

Именно являясь игроком Реала, 19 декабря 2000 года, Луиш Фигу принял участие в торжественной церемонии вручения премии Золотой мяч, победителем которой он и оказался. По итогам голосования португалец набрал 197 очков, лишь на чуть-чуть опередив французского хавбека Ювентуса Зинедина Зидана, который набрал 181 пункт. Третьим в голосовании финишировал украинский форвард Милана Андрей Шевченко, получивший 85 очков.

Президентом США избран Джордж Буш-младший

7 ноября 2000 года в США прошли очередные выборы Президента страны. Пост главы американского государства после двух проведенных на нем сроков оставил демократ Билл Клинтон, а за право стать 43-м Президентом США боролись республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор.

Победу одержал Буш-младший, однако судьбу выборов фактически определял «фотофиниш». Основная борьба штабов кандидатов разыгралась за голоса избирателей штата Флорида. Пересчеты проистекали на протяжении месяца, а судьбу выборов определил Верховный суд США, который 12 декабря 5 голосами судей против 4 определил немедленно остановить пересчеты и признать результаты выборов теми, которыми они являлись на этот момент. Джордж Буш-младший набрал 271 голос выборщиков, а Альберт Гор – 266. Кроме того, это был четвертый в истории США случай, когда победитель набрал меньшее число голосов избирателей, чем проигравший.

Отметим, что Джордж Буш-младший провел на посту Президента США два срока, и уступил должность демократу Бараку Обаме, который в январе 2009 года стал 44-м Президентом США.

Coldplay выпустили свой первый альбом

Британская рок-группа Coldplay, которая начала играть в 1996 году, в 2000-м выпустила свой первый студийный альбом Parachutes. Несмотря на незначительную часть критики, песни Yellow и Trouble долгое время находились в топе музыкальных чартов Великобритании и США, по территории которых группа в начале 2001 года провела гастрольное турне.

Отметим, что группа Coldplay имеет сакральное значение для поклонников Барселоны времен тренерства Хосепа Гвардиолы. Этот наставник был буквально без ума от Coldplay, а его любимая песня Viva la Vida появилась на свет только в 2008 году и вошла в четвертый студийный альбом британской рок-группы.

Евро еще не поступил в наличный денежный оборот

Несмотря на то, что с января 1999 года евро был введен в безналичный денежный оборот, в 2000 году население стран Европы продолжало пользоваться своими национальными валютами в повседневном наличном обращении.

Банкноты и монеты евро были введены в наличный денежный оборот только 1 января 2002 года. Изначально валюта использовалась 12 странами еврозоны, а ныне является официальным платежным средством уже в 19 государствах (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония).

Башни-близнецы в Нью-Йорке все еще стояли

В 1973 году в США официально был открыт Всемирный торговый центр, частью которого являлись две 110-этажные башни, получившие также прозвище башни-близнецы. Здания являлись одной из визитных карточек американского государства, а также города и Манхэттена.

Разрушены башни-близнецы были 11 сентября 2001 года в результате террористической атаки. Примечательно, что после тех терактов США начали контртеррористическую операцию против Исламского Эмирата Афганистан и при поддержке Северного альянса свергли режим талибов. Американские войска оставались в Афганистане до начала осени нынешнего года, когда окончательное решение об их выводе оттуда принял 46-й Президент США Джо Байден.

Мир жил без iPhone

Сейчас, когда многие жители планеты гоняются за новым iPhone 13, сложно вспомнить и представить жизнь без подобных чудес цивилизации. Однако в начале нынешнего века на рынке едва-едва начинали появляться первые коммуникаторы и смартфоны (сам этот термин был введен в 2000 году компанией Ericsson), а об iPhone никто ничего не слышал еще достаточно долго.

Стоит отметить, что первая модель iPhone увидела свет только в 2007 году и была названа журналом Times «изобретением года». Достаточно быстро детищу корпорации Apple удалось захватить изрядную долю на рынке, став одним из ключевых символов современной эпохи развития человечества.

Началась первая долговременная экспедиция МКС

2 ноября 2000 года на Международную космическую станцию, которая начала эксплуатироваться с конца 1998-го, прибыл первый долговременный экипаж. Членами первой в истории экспедиции МКС стали россияне Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американец Уильям Шеперд, ставший командиром станции.

Пробыв в космосе несколько месяцев, участники экспедиции вернулись на Землю 21 марта 2001 года. За время пребывания на МКС Гидзенко, Крикалев и Шеперд выполняли различные задания, связанные со сборкой новых компонентов станции, а также проведением различных экспериментов.

Отметим, что 17 октября нынешнего года стартовала уже 66-я долговременная экспедиция МКС, которая продлится до 28 марта следующего года. Ее участниками на текущий момент являются семь человек, представляющих США, Францию, Японию и Россию.

Лионель Месси присоединился к Барселоне

17 сентября 2000 года 13-летний на тот момент Лионель Месси вместе с отцом прибыл в Каталонию, где 3 октября прошел просмотр в академии Барселоны. Тогдашний спортивный директор каталонского клуба Карлес Решак был очень впечатлен увиденным, убедив совет директоров клуба оплатить лечение для Месси, а также переезд семьи аргентинца в Европу. 14 декабря 2000 года Решак на ставшей уже легендарной салфетке подписал обязательство Барселоны заключить контракт с Месси, а также покрыть расходы семьи в 120 тысяч евро по переезду в Испанию.

Окончательно первый контракт Месси с Барселоной был заключен 1 марта 2001 года. По его условиям аргентинцу полагалось 100 миллионов песет в год в качестве зарплаты, а также предусматривался ряд бонусных выплат. За первую команду каталонского клуба Месси дебютировал 16 октября 2004 года, а покинул клуб летом 2021-го, успев провести за «блаугранас» 778 поединков, в которых отличился 672 забитыми мячами и 301 результативной передачей.

Текст: meta.ua/sport