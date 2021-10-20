ФОТО. Неймар встретился с легендарным бразильским футболистом

Форвард ПСЖ увиделся с Роналдиньо

  • 20.10.2021 14:16
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ФОТО. Неймар встретился с легендарным бразильским футболистом
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний нападающий парижского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар встретился с легендарным бразильским полузащитником Роналдиньо.

Совместное фото Неймар опубликовал в Instagram.

Роналдиньо выступал за ПСЖ с 2001 по 2003 годы, а с 2003 по 2008 годы защищал цвета «Барселоны». На счету футболиста 97 матчей за сборную Бразилии, где он забил 33 мяча. Карьеру в большом футболе Роналдиньо закончил в 2015 году.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года после перехода из «Барселоны», за которую он играл с 2013 года. В активе Неймара 115 матчей за сборную Бразилии, где он забил 70 мячей.

Источник — Instagram

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