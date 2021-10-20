Максим ШАЦКИХ: «У Динамо «группа смерти». Но нужно биться»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевской команды с каталонской «Барселоной»

  • 20.10.2021 14:07
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Максим ШАЦКИХ: «У Динамо «группа смерти». Но нужно биться»
© ФК Динамо Киев

Экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от поединка киевской команды с каталонской «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Напрашивается дежурная фраза: «Барселона» есть «Барселона». В каком бы состоянии она ни была, играть против такой команды очень сложно. Конечно, говорят, что надо брать очки. Это так, с любым соперником надо цепляться за очки. Но в случае с «Барселоной» на победу, конечно, будет сложно рассчитывать. Но это футбол, все возможно. Тяжеловато будет, но надо играть.

Стала ли «Барселона» слабее после ухода Месси? Не то, чтобы слабее, но она стала другой. Команда играет по-другому. Все равно у каталонцев есть футболисты, которые могут решить любой момент, любой эпизод. Согласен, что уже другая «Барселона».

Магия «Камп Ноу»? Это первые секунды, а потом давление трибун так уже не ощущается, все мысли будут в игре.

Думаю, что даже за Лигу Европы будет сложно бороться, потому что «Бенфика» тоже команда хорошего уровня. Вообще в этом году у «Динамо» «группа смерти». Но все равно надо выходить на поле и биться в каждом матче.

Гармаш на позиции форварда с «Барселоной»? Не думаю, что стоит сравнивать чемпионат Украины и игры в еврокубках. В УПЛ на этой позиции Гармаша для Луческу, наверное, достаточно. Но не уверен, что в Испании он тоже будет играть с первых минут. Все зависит от плана на игру, который выберет Луческу. Там есть еще Шкурин, Супряга», — отметил Шацких.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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