Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы должны сделать все, что в наших силах»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от выездного поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
«Сыграть на таком стадионе — это что-то невероятное! Стадион будет переполнен, что только усложнит нашу задачу. Мы должны сделать все, что в наших силах», — считает Гасперини.
Матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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