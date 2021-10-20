Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы должны сделать все, что в наших силах»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от выездного поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Сыграть на таком стадионе — это что-то невероятное! Стадион будет переполнен, что только усложнит нашу задачу. Мы должны сделать все, что в наших силах», — считает Гасперини.

Матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.