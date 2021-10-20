Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Очень впечатлен игрой Аталанты и ее стилем»

Наставник «Манчестер Юнайтед» готовится к поединку с итальянской командой

  • 20.10.2021 12:55
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Очень впечатлен игрой Аталанты и ее стилем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«У каждой команды бывают непростые периоды, и сейчас подобное происходит с нами, мы знаем. Что я сделал после поражения от «Лестера» 2:4? Как и в случае с каждым матчем, мы анализируем игру и смотрим, что нужно улучшить. В Лиге чемпионов у тебя шесть матчей, и если ты выиграешь три домашних и добьешься неплохого результата в гостях, то, скорее всего, выйдешь в плей-офф.

Очень впечатлен игрой «Аталанты», ее стилем, тем, как они развивают игроков. У них определенно очень сильный тренер. Мы подписали Амада Диалло [из «Аталанты»] и посмотрели много их матчей. Они исповедуют атакующую философию, которая нравится многим болельщикам», — считает Сульшер.

Матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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