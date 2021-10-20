Олег САЛЕНКО: «Динамо нельзя раскрываться в матче с Барселоной»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка украинской команды с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

— «Динамо» без проблем выиграло на внутренней арене и получило хорошую прессу, а вот у «Барселоны» все по-другому. Перед матчем 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» местная пресса чуть ли не хоронила каталонцев. Можно представить, что говорили СМИ, когда «Валенсия» открыла счет уже на пятой минуте. Затем каталонцы не только выровняли положение, но и добыли победу. И все равно, испанские издания критиковали «Барселону» и, считаю, преувеличивали ее проблемы.

— Как против такой «Барселоны» будет играть «Динамо»?

— Киевляне станут действовать от обороны, даже не сомневаюсь. В матче со «Львовом» Мирча Луческу уже на 41-й минуте поменял Супрягу — единственного бегущего игрока атаки. «Динамо» нужно выдержать контроль мяча «Барселоны». Ни в коем случае нельзя раскрываться, нужно постараться все контролировать. Малейшая потеря концентрации будет чревата последствиями.

— Какая линия «Динамо» больше всего тревожит?

— Атакующая. Я об этом уже сказал, когда упомянул Супрягу. В игре против «Барселоны» необходимо делать сквозные передачи вперед и убегать. Но в «Динамо», кроме Супряги, сейчас нет таких нападающих или атакующих хавбеков. С другой стороны, как я вижу, тренерский штаб киевлян не хочет использовать такую тактику и задействовать под нее футболистов. А ведь Супряга обретет уверенность и будет полезен только, когда будет постоянно играть.

«Бело-синим» необходимо организовать вязкую оборону, и стараться быстро и остро атаковать с флангов, желательно — очень быстрых флангов…

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени.