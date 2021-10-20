Динамо нечего бояться? Барселона – худшая команда Лиги чемпионов по ударам

Сегодня в Испании состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 между «Барселоной» и «Динамо».

К этой игре каталонский клуб подходит с отвратительными показателями. Прежде всего, «блаугранас» проиграли два предыдущих матча с одинаковым счетом 0:3 («Баварии» и «Бенфике»). Кроме того, у «Барселоны» совершенно катастрофическая статистика ударов по воротам соперника.

После двух туров в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» была на третьем месте с конца среди всех участников групповой стадии по количеству ударов по воротам соперника. Их всего 12. Меньше каталонцев пробивали только футболисты «Порту» и «Вольфсбурга». Столько же – игроки «Манчестер Юнайтед» и «Динамо».

5 худших команд ЛЧ по количеству ударов

Место Команда Удары 32 Порту 9 31 Вольфсбург 10 30-28 Барселона 12 30-28 МЮ 12 30-28 Динамо Киев 12

Также стоит отмечать, что после двух туров «Барселона» является худшей командой в нынешнем розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов по точности ударов. Ни один из ударов каталонцев не пришелся в створ ворот соперников. Из 12 попыток, все – в «молоко».

5 худших команд ЛЧ по точности ударов

Место Команда % в створ 32 Барселона 0 31 Челси 12,5 30 Шахтер 17,6 29 Вольфсбург 20 28 Бешикташ 21,4

Напомним, стартовый свисток арбитра в матче «Барселона» - «Динамо» прозвучит в 19:45.