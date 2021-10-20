Динамо нечего бояться? Барселона – худшая команда Лиги чемпионов по ударам

Впрочем, статистика – штука обманчивая…

  • 20.10.2021 10:14
  • 256 просмотров
  • 3 комментария
Динамо нечего бояться? Барселона – худшая команда Лиги чемпионов по ударам
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай и Ансу Фати

Сегодня в Испании состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 между «Барселоной» и «Динамо».

К этой игре каталонский клуб подходит с отвратительными показателями. Прежде всего, «блаугранас» проиграли два предыдущих матча с одинаковым счетом 0:3 («Баварии» и «Бенфике»). Кроме того, у «Барселоны» совершенно катастрофическая статистика ударов по воротам соперника.

После двух туров в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» была на третьем месте с конца среди всех участников групповой стадии по количеству ударов по воротам соперника. Их всего 12. Меньше каталонцев пробивали только футболисты «Порту» и «Вольфсбурга». Столько же – игроки «Манчестер Юнайтед» и «Динамо».

5 худших команд ЛЧ по количеству ударов

Место

Команда

Удары

32

Порту

9

31

Вольфсбург

10

30-28

Барселона

12

30-28

МЮ

12

30-28

Динамо Киев

12

Также стоит отмечать, что после двух туров «Барселона» является худшей командой в нынешнем розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов по точности ударов. Ни один из ударов каталонцев не пришелся в створ ворот соперников. Из 12 попыток, все – в «молоко».

5 худших команд ЛЧ по точности ударов

Место

Команда

% в створ

32

Барселона

0

31

Челси

12,5

30

Шахтер

17,6

29

Вольфсбург

20

28

Бешикташ

21,4

Напомним, стартовый свисток арбитра в матче «Барселона» - «Динамо» прозвучит в 19:45.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 20.10.2021 10:18
    +3
    на изи должны выигрывать. вперёд чемпионы
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
    Dmytro Solovyov, 20.10.2021 10:21
    +1
    Лучшая, худшая - это все до игры... Но при любом раскладе сегодняшняя Барса сегодняшнему Динамо вполне по зубам.
    Ссылка
    zac1310
    online
    zac1310, 20.10.2021 10:27
    0
    Ну, это у них Фати не было
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