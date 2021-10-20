Динамо нечего бояться? Барселона – худшая команда Лиги чемпионов по ударам

Сегодня в Испании состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 между «Барселоной» и «Динамо».
К этой игре каталонский клуб подходит с отвратительными показателями. Прежде всего, «блаугранас» проиграли два предыдущих матча с одинаковым счетом 0:3 («Баварии» и «Бенфике»). Кроме того, у «Барселоны» совершенно катастрофическая статистика ударов по воротам соперника.
После двух туров в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» была на третьем месте с конца среди всех участников групповой стадии по количеству ударов по воротам соперника. Их всего 12. Меньше каталонцев пробивали только футболисты «Порту» и «Вольфсбурга». Столько же – игроки «Манчестер Юнайтед» и «Динамо».
5 худших команд ЛЧ по количеству ударов
|
Место
|
Команда
|
Удары
|
32
|
Порту
|
9
|
31
|
Вольфсбург
|
10
|
30-28
|
Барселона
|
12
|
30-28
|
МЮ
|
12
|
30-28
|
Динамо Киев
|
12
Также стоит отмечать, что после двух туров «Барселона» является худшей командой в нынешнем розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов по точности ударов. Ни один из ударов каталонцев не пришелся в створ ворот соперников. Из 12 попыток, все – в «молоко».
5 худших команд ЛЧ по точности ударов
|
Место
|
Команда
|
% в створ
|
32
|
Барселона
|
0
|
31
|
Челси
|
12,5
|
30
|
Шахтер
|
17,6
|
29
|
Вольфсбург
|
20
|
28
|
Бешикташ
|
21,4
Напомним, стартовый свисток арбитра в матче «Барселона» - «Динамо» прозвучит в 19:45.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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