Обязательная вакцинация станет главным условием участия на Australian Open

Не все теннисисты смогут сыграть первый мейджор следующего года

  • 20.10.2021 09:40
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Обязательная вакцинация станет главным условием участия на Australian Open
© Australian Open

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук рассказал, при каких условиях теннисисты получат визу для въезда в страну и участия в Australian Open.
 
«У меня есть информация для всех, кто хочет посетить Австралию: вы должны пройти двойной курс вакцинации. Это единое требование для всех, не только для теннисистов», – сказал Хоук.
 
Добавим, что пока что в Австралию не могут попасть и те, кто переболел ковидом и имеет естественный иммунитет. К примеру, девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович в следующем году может не поехать в Австралию. Он переболел COVID-19 и не спешит вакцинироваться.

По информации источника, полностью не вакцинированы 35 процентов игроков мужчин, у женщин этот показатель составляет 40%.  ATP и WTA ранее отказались от обязательной вакцинации.
 
Отметим, что на недавнем US Open зрители должны были подтвердить хотя бы наличие одной прививки, в то время как для игроков таких ограничений не было.

Australian Open 2022 пройдет во второй половине января.

Источник — The Age

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