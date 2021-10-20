Обязательная вакцинация станет главным условием участия на Australian Open

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук рассказал, при каких условиях теннисисты получат визу для въезда в страну и участия в Australian Open.



«У меня есть информация для всех, кто хочет посетить Австралию: вы должны пройти двойной курс вакцинации. Это единое требование для всех, не только для теннисистов», – сказал Хоук.



Добавим, что пока что в Австралию не могут попасть и те, кто переболел ковидом и имеет естественный иммунитет. К примеру, девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович в следующем году может не поехать в Австралию. Он переболел COVID-19 и не спешит вакцинироваться.

По информации источника, полностью не вакцинированы 35 процентов игроков мужчин, у женщин этот показатель составляет 40%. ATP и WTA ранее отказались от обязательной вакцинации.



Отметим, что на недавнем US Open зрители должны были подтвердить хотя бы наличие одной прививки, в то время как для игроков таких ограничений не было.

Australian Open 2022 пройдет во второй половине января.