ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Камп Ноу

Сегодня команда Мирчи Луческу сыграет против «Барселоны»

  • 20.10.2021 08:48
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ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Камп Ноу
© ФК Динамо Киев

Накануне поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» провело предматчевую тренировку на знаменитом «Камп Ноу», где в 20 октября в 19:45 по Киеву начнется сама игра. 

Утром после завтрака в программе команды был автобусный тур по городу. После обеда команда собралась на теоретическое занятие, после которого отправилась на «Камп Ноу». 

Перед началом тренировки состоялась предматчевая пресс-конференция, во время которой на вопросы представителей СМИ ответили главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу, а также полузащитник Виталий Буяльский. 

В соответствии с регламентом первые 15 минут тренировки также были открытыми для СМИ. Правда, разглядеть тактические замыслы Мирчи Луческу журналистам не удалось – в эти минуты команда провела разминку, а также простое упражнение на отработку коротких передач. 

ФК Динамо Киев

Утром в день матча игроки выйдут на небольшую прогулку после завтрака. Затем команду ждет теоретическое занятие. Предматчевая установка состоится перед выездом на «Камп Ноу», куда динамовцы отправятся за два часа до стартового свистка. 

Напомним, команда вернется в Киев в четверг, переночевав после матча в Барселоне.

Источник — ФК Динамо Киев

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