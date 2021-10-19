Барселона – Динамо. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 20 октября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч состоится в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу» и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Команда Мирчи Луческу имеет в своем активе одно очко, а каталонцы замыкают турнирную таблицу группы Е без набранных пунктов.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Барселоны.
Комментатор матча «Барселона» – «Динамо» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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