Барселона – Динамо. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Барселоне

  • 19.10.2021 21:30
  • 345 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона – Динамо. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

В среду, 20 октября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч состоится в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу имеет в своем активе одно очко, а каталонцы замыкают турнирную таблицу группы Е без набранных пунктов.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Барселоны.

Комментатор матча «Барселона» – «Динамо» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности