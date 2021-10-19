«На старте нового сезона». В Шахтере не ждут быстрого возвращения Траоре

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что форвард Лассина Траоре, получивший травму в матче Лиги чемпионов против «Интера», в среду перенесет операцию на колене.

Однако вскоре должен вернуться форвард Жуниор Мораес.

«У Траоре завтра операция. Считаем, что он вернется в игру на старте нового сезона. Что касается Мораеса, то он тренируется индивидуально».

«Через 2-3 недели ждем Жуниора в основной группе», - сказал Срна.