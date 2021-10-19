«На старте нового сезона». В Шахтере не ждут быстрого возвращения Траоре

А Мораес должен вернуться через 2-3 недели

  • 19.10.2021 21:13
  • 1647 просмотров
  • 2 комментария
«На старте нового сезона». В Шахтере не ждут быстрого возвращения Траоре
© shakhtar.com

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что форвард Лассина Траоре, получивший травму в матче Лиги чемпионов против «Интера», в среду перенесет операцию на колене.

Однако вскоре должен вернуться форвард Жуниор Мораес.

«У Траоре завтра операция. Считаем, что он вернется в игру на старте нового сезона. Что касается Мораеса, то он тренируется индивидуально».

«Через 2-3 недели ждем Жуниора в основной группе», - сказал Срна.

Источник — MEGOGO

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 19.10.2021 21:38
    +2
    Ol.Dk, 19.10.2021 21:16
    Супер новини. Тепер видно чому аякс спихнув цього кришталевого. Хай ламається і дальше. Удачі👎
    А просто скорейшего выздоровления нельзя пожелать?
    Ссылка
    Ol.Dk
    Ol.Dk, 19.10.2021 21:16
    -6
    Супер новини. Тепер видно чому аякс спихнув цього кришталевого. Хай ламається і дальше. Удачі👎
    Ссылка
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