«На старте нового сезона». В Шахтере не ждут быстрого возвращения Траоре

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что форвард Лассина Траоре, получивший травму в матче Лиги чемпионов против «Интера», в среду перенесет операцию на колене.
Однако вскоре должен вернуться форвард Жуниор Мораес.
«У Траоре завтра операция. Считаем, что он вернется в игру на старте нового сезона. Что касается Мораеса, то он тренируется индивидуально».
«Через 2-3 недели ждем Жуниора в основной группе», - сказал Срна.
Источник — MEGOGO
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