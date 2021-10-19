Битва с Реалом. Де Дзерби определил состав Шахтера на матч Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов в Киеве

  • 19.10.2021 20:54
  • 7782 просмотра
  • 42 комментария
Битва с Реалом. Де Дзерби определил состав Шахтера на матч Лиги чемпионов
© shakhtar.com

«Шахтер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Реал». Игра начнется в 22:00. Наставники Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти определили стартовые составы.

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Педриньо, Фернандо

В запасе: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Мудрик, Судаков, Сикан

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема

В запасе: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавинга, Асенсио, Бланко, Мигель, Мариано

«Реал» имеет 3 очка, а у «Шахтера» 1 пункт.

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 19.10.2021 21:02
    +13
    Пускай меня минусуют ...
    Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
    Это еврокубки...
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 19.10.2021 20:58
    +10
    Это юмор? Без Тараса против кроса модрича и каземиро.
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    Sauron
    online
    Sauron, 19.10.2021 21:14
    +9
    Для кротів плюс, що нема в центрі Маркоса Антоніо.
    Але немає також і Степаненка, що мінус в центрі.
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    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 19.10.2021 21:07
    +9
    BUCH, 19.10.2021 21:02
    Пускай меня минусуют ...
    Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
    Это еврокубки...
    за что минусовать? все адекватные люди болеют как за Шахтер так и за Динамо в еврокубках.
    То что тут куча задротов прищатих сидят в коментах, так на то не стоит обращать внимания
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 21:06
    +5
    BUCH, 19.10.2021 21:02
    Пускай меня минусуют ...
    Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
    Это еврокубки...
    Да всем нашим удачи на самом деле, особенно учитывая рейтинг страны, правда остальные хромые лошади уже сошли или пристрелены и шо там зорька покажет опосля упл страшно вообразить
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    Fragma1
    online
    Fragma1, 19.10.2021 21:34
    +4
    Без Стёпы...ну удачи
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.10.2021 21:00
    +4
    В запасе украинцев больше. Я посчитал
    Ссылка
    Крот
    online
    Крот, 19.10.2021 21:14
    +3
    Когда уже до него дойдет, что без Степаненко у нас проходной двор
    Ссылка
    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 19.10.2021 21:45
    +2
    Хтось може підказати цьому Італ-коучу, чому Луческу в Шахтарі так наполегливо ставив українців на позиції відбору, а бразильців на створення і завершення атак??? Як можна проти такої досвіченної хав-лінії Реалу не поставити Степаненка?
    Побачимо, як і що... І, звісно ж, УДАЧИ
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    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 19.10.2021 21:57
    +1
    ZaE, 19.10.2021 21:54
    Нащо такий ізврат, ставиш acestream і з сайту myfootball крапка top дивишся прямі трансляції.
    Знаю такі. Але там відставання від онлайн трансляції, кому принципово це - на 1,5-2,5 хв.
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    ZaE
    online
    ZaE, 19.10.2021 21:55
    +1
    alex13, 19.10.2021 21:50
    Не лишні, а зайві!
    Так, дякую))
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 19.10.2021 21:50
    +1
    Alex86 1, 19.10.2021 21:46
    заменить двумя бразилами в зимнье межсезонье (срочно)
    Ссылка
    alex13
    online
    alex13, 19.10.2021 21:50
    +1
    ZaE, 19.10.2021 21:43
    Кривцов з Трубіним лишні, всю гру спортять.
    Не лишні, а зайві!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 21:46
    +1
    ZaE, 19.10.2021 21:43
    Кривцов з Трубіним лишні, всю гру спортять.
    заменить двумя бразилами в зимнье межсезонье (срочно)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 21:43
    +1
    Minolt, 19.10.2021 21:42
    Кто сказал, сто шахтар украинский клуб. Это бразильская команда в которой 69 оттуда и парочка украинцев. Болеть конечно буду ради коефф. Спасибо жебраку Ахметке за возможность слушать матч по радио. Megogo в финплане побогаче.будет.
    стоило бы писать бразильский клуб из Украины?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 19.10.2021 21:41
    +1
    BUCH, 19.10.2021 21:02
    Пускай меня минусуют ...
    Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
    Это еврокубки...
    Это каким дауном надо быть, что бы минусовать за пожелание удачи украинскому клубу в Европе??
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.10.2021 21:38
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра., 19.10.2021 21:17
    И ШО ?это национальная сборная играет ?в Реале один испанец Васкес в составе ,так что ты слит
    А где оскорбление делось ? Че переписал пост ? стыдно стало,да ?
    Ох ты жжёшь. Взял переписал быстренько сообщение
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 19.10.2021 21:32
    +1
    Calm, 19.10.2021 21:15
    Да
    Удачно сыграют конечно про никто не вспомнит, но это одна из самых слаженных троек полузащиты мира, не помню где в какой то ещё команде столько лет играли одни и те же
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 19.10.2021 21:14
    +1
    Ну хоть не Витао
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 19.10.2021 21:09
    +1
    Умник, 19.10.2021 20:58
    Это юмор? Без Тараса против кроса модрича и каземиро.
    Так Дзерби сказал что не отдаст мяч Кросу, Модричу и Каземиро. Идея в том что Шахтёр будет не отбиваться, а держать мяч у себя всю игру - а это лучший вариант обороны согласно Дзерби (соперник без мяча = ворота на замке)
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