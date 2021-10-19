Битва с Реалом. Де Дзерби определил состав Шахтера на матч Лиги чемпионов

«Шахтер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Реал». Игра начнется в 22:00. Наставники Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти определили стартовые составы.
Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Педриньо, Фернандо
В запасе: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Мудрик, Судаков, Сикан
Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема
В запасе: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавинга, Асенсио, Бланко, Мигель, Мариано
«Реал» имеет 3 очка, а у «Шахтера» 1 пункт.
Источник — Sport.ua
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Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
Это еврокубки...
Але немає також і Степаненка, що мінус в центрі.
Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
Это еврокубки...
То что тут куча задротов прищатих сидят в коментах, так на то не стоит обращать внимания
Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
Это еврокубки...
Побачимо, як і що... І, звісно ж, УДАЧИ
Но хочу пожелать удачи шахтёру!!!
Это еврокубки...
Ох ты жжёшь. Взял переписал быстренько сообщение
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