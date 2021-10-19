БУЯЛЬСКИЙ: «В прошлом году на Камп Ноу нам не засчитали чистый гол»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский принял участие в пресс-конференции накануне поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который пройдет в Испании 20 октября.

– Виталий, на сколько процентов вы лично и команда готовы к завтрашней игре?

– Думаю, команда готова на все сто процентов. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, была облегченная тренировка. Все восстановились и готовы к завтрашней игре. Лично я также готов на все сто, а наши кондиции проверит завтрашний матч.

– Какие воспоминания у тебя остались после прошлогодних встреч с «Барселоной», в частности здесь, на «Камп Ноу»?

– В плане игры воспоминания позитивные, но в плане результата хотелось бы лучше. В нашу пользу не назначили 11-метровый, который заработал Витя Цыганков, и не засчитали чистый, как я считаю, гол. Поэтому впечатления от игры остались не очень хорошие.

– Стала ли «Барселона» сильнее, чем год назад?

– Из того, что Мистер нам показывал, команда стала сильнее в плане командной игры. Они все вместе обороняются и все вместе атакуют. Не так, как в прошлом году, когда некоторые футболисты оставались впереди и не возвращались. Сейчас, думаю, нам будет намного тяжелее, потому что «Барселона» не в самом лучшем положении. Но и нам необходимо брать очки и проходить дальше.

ВИДЕО. Обзор матча ЛЧ, 4 ноября 2020 года, Барселона – Динамо (2:1).