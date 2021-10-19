БУЯЛЬСКИЙ: «В прошлом году на Камп Ноу нам не засчитали чистый гол»

Хавбек «Динамо» ответил на вопросы журналистов перед игрой с «Барселоной»

  • 19.10.2021 20:47
  • 1362 просмотра
  • 5 комментариев
БУЯЛЬСКИЙ: «В прошлом году на Камп Ноу нам не засчитали чистый гол»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский принял участие в пресс-конференции накануне поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который пройдет в Испании 20 октября.

– Виталий, на сколько процентов вы лично и команда готовы к завтрашней игре?

– Думаю, команда готова на все сто процентов. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, была облегченная тренировка. Все восстановились и готовы к завтрашней игре. Лично я также готов на все сто, а наши кондиции проверит завтрашний матч.

– Какие воспоминания у тебя остались после прошлогодних встреч с «Барселоной», в частности здесь, на «Камп Ноу»?

– В плане игры воспоминания позитивные, но в плане результата хотелось бы лучше. В нашу пользу не назначили 11-метровый, который заработал Витя Цыганков, и не засчитали чистый, как я считаю, гол. Поэтому впечатления от игры остались не очень хорошие.

– Стала ли «Барселона» сильнее, чем год назад?

– Из того, что Мистер нам показывал, команда стала сильнее в плане командной игры. Они все вместе обороняются и все вместе атакуют. Не так, как в прошлом году, когда некоторые футболисты оставались впереди и не возвращались. Сейчас, думаю, нам будет намного тяжелее, потому что «Барселона» не в самом лучшем положении. Но и нам необходимо брать очки и проходить дальше.

ВИДЕО. Обзор матча ЛЧ, 4 ноября 2020 года, Барселона  Динамо (2:1).

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sergio_terry
    online
    sergio_terry, 19.10.2021 21:33
    +3
    Barack, 19.10.2021 21:21
    Дырявые постоянно ноют.
    Дырявый презерватив у твоего папки попался 🤣
    Ссылка
    gajvir
    online
    gajvir, 19.10.2021 21:05
    +3
    Artyom_I, 19.10.2021 20:58
    Опять это нытьё по поводу судейства. Привыкли, что в УПЛ в каждом втором матче удаляют соперника иои ставят пенальти. А эти привыкли на судей давить морально
    Де ти бачив нитьйо??? Звичайне інтерв"ю, а гол не зарахований і на самому ділі якось дивно , без перегляду ВАР .
    Ссылка
    Всеволод Иващенко
    Всеволод Иващенко, 19.10.2021 21:50
    -2
    Конечно, судьи вытягивают какую-то Барселону против великого Буяльского
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 19.10.2021 20:58
    -7
    Опять это нытьё по поводу судейства. Привыкли, что в УПЛ в каждом втором матче удаляют соперника иои ставят пенальти. А эти привыкли на судей давить морально
    Ссылка
    Barack
    Barack, 19.10.2021 21:21
    -8
    gajvir, 19.10.2021 21:05
    Де ти бачив нитьйо??? Звичайне інтерв"ю, а гол не зарахований і на самому ділі якось дивно , без перегляду ВАР .
    Дырявые постоянно ноют.
    Ссылка
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