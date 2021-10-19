Мирча ЛУЧЕСКУ: «И Динамо, и Барселона нуждаются в очках в Лиге чемпионов»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Игра состоится 20 октября, начало в 19:45. Каталонцы после двух туров имеют 0 очков, а у киевлян 1 пункт.

- «Барселоне» необходима победа из-за результатов первых туров…

- Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только «Барселоне» нужны очки, но и мы в них нуждаемся.

- Как вы можете прокомментировать положение дел в «Барселоне»?

- Происходящее в «Барселоне» – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду – всегда легче, чем строить заново. Поэтому «Барселоне» сейчас нужно время.

У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, имеющего огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

Я согласен с Куманом, что «Барселоне» будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, задействуя молодых игроков. Это было видно в матче с «Баварией». Остается пожелать болельщикам «Барселоны» сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды.

- Может ли взять на себя роль лидера Ансу Фати?

- Не все зависит от него. Ему сложно, потому что в таком великом клубе большое давление со стороны болельщиков, прессы. Он должен выдержать этот прессинг. Но это нелегко.

- Кто мог бы сменить Рональда Кумана у руля команды?

- Куман сейчас переживает самый сложный тренерский период, который может быть в футболе. Период, когда закончился цикл, на место опытных и мастеровитых игроков приходит молодежь. Нужны время и терпение для построения новой команды. На данный момент я не вижу другого тренера, который может справляться лучше, чем Куман.