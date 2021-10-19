Бенфика нацелилась на бразильского полузащитника Реала

Рейниер может продолжить карьеру в португальском клубе

  • 19.10.2021 20:01
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Бенфика нацелилась на бразильского полузащитника Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний бразильский полузащитник Рейниер, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», ведет переговоры с португальской «Бенфикой».

С лета 2020 года футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, но пока не имеет стабильной игровой практики. В текущем сезоне Рейниер провел за «Боруссию» 5 матчей во всех турнирах, сыграв всего 52 минуты.

«Реал» может прервать аренду игрока и отдать его в «Бенфику» уже будущей зимой, чтобы ускорить развитие футболиста.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €16 миллионов.

Источник — AS

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