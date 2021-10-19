Бенфика нацелилась на бразильского полузащитника Реала

19-летний бразильский полузащитник Рейниер, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», ведет переговоры с португальской «Бенфикой».

С лета 2020 года футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, но пока не имеет стабильной игровой практики. В текущем сезоне Рейниер провел за «Боруссию» 5 матчей во всех турнирах, сыграв всего 52 минуты.

«Реал» может прервать аренду игрока и отдать его в «Бенфику» уже будущей зимой, чтобы ускорить развитие футболиста.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €16 миллионов.