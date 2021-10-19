Владлен ЮРЧЕНКО: «На Зарю обид нет. Я провел в команде прекрасное время»

Игрок рассказал о проблемах с поиском новой команды

  • 19.10.2021 20:11
  • 621 просмотр
  • 2 комментария
Владлен ЮРЧЕНКО: «На Зарю обид нет. Я провел в команде прекрасное время»
© desna.football

Полузащитник Владлен Юрченко рассказал о том, как летом покинул «Зарю», долгое время искал новую команду и оказался в «Десне».

– Насколько можно считать нормальной ситуацию, когда клуб, который выступает в еврокубках каждый сезон, отпускает важного для себя игрока свободным агентом, а он 3 месяца сидит без команды?

– Ситуация получается абсурдная. Клуб ни при чем, что я сидел без команды, искал клуб – это уже мои вопросы. У меня не было задачи просто поменять команду, поставить галочку, что я просто ушел.

Это все сложный процесс и со стороны клубов: кто-то бы хотел взять, но у них все позиции укомплектованы; кому-то нужно продать, чтобы купить нового игрока, приходится ждать. У каждого клуба свои моменты и нюансы. Время тянулось-тянулось и дошло до такой ситуации, которую мы имели. Есть как есть, уже глупо думать о том, как могло бы получиться, поступи я иначе.

– Обид на «Зарю» нет?

– Никаких обид нет. Очень рад, что я провел там прекрасные два года.

– Ходили слухи о возможном переходе в клубы Польши, Турции. Недавно была неразбериха с «Ворсклой» и «Шерифом». О чем вы правда слышали и с кем велись переговоры?

– «Ворсклу» и «Шериф» я уже комментировал – вранье и выдумка. С «Гезтепе» в самом начале велись разговоры. С «Ракувом» ничего особого не было. С «Легией» был интересный момент. Они сами на меня вышли, начали разговор. И сами же через несколько дней написали в польской прессе, что я не подхожу или не нужен. Я даже ничего еще ответить им не успел. Странная ситуация.

С «Гиресунспором» даже не знаю откуда слух взялся. Когда об этом написали, в Турции был уже последний трансферный день и нельзя было даже свободных агентов заявлять.

Были предложения и из Украины, но я уже не буду говорить от кого. Сейчас я в «Десне».

Источник — Трибуна

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вася Чіпа
    Вася Чіпа, 19.10.2021 20:35
    0
    Короче сам себе наїбав.
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    Kovall
    online
    Kovall, 19.10.2021 20:34
    0
    Складна кар'єра. Недооцінений.
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