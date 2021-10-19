Футболисты Львова во главе с тренером вакцинировались от коронавируса

Олег Дулуб показал пример своим подопечным

  • 19.10.2021 19:46
  • 481 просмотр
  • 5 комментариев
Футболисты Львова во главе с тренером вакцинировались от коронавируса
© ФК Львов. Олег Дулуб

В последнее время участились случаи заболевания коронавирусом среди футболистов украинских клубов. Из-за этого были перенесены календарные матчи с участием «Руха», «Полесья», «Краматорска», «ЛНЗ».

Один из веских аргументов в борьбе с опасной инфекцией — вакцинация.

В футбольном клубе «Львов» прививки сделала половина игроков основного состава. Недавно также вакцинировался и новый главный тренер «горожан» Олег Дулуб.

Руководство клуба не влияет на решение футболистов делать прививку или отказаться от нее. Это добровольное мероприятие, хотя могут быть внесены коррективы, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

«Львов» после 11-ти сыгранных туров занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 6 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.10.2021 20:13
    +6
    slavaragulyam, 19.10.2021 20:04
    сами этой бодягой вакцинируйтесь, я скорее справку куплю.
    Таким лохам как ты и выпаривают поддельные справки, потому что ты даже не знаешь как должен выглядеть паспорт вакцинации
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    Бойкинючка лошара
    online
    Бойкинючка лошара, 19.10.2021 20:22 (изменен)
    +4
    slavaragulyam, 19.10.2021 20:04
    сами этой бодягой вакцинируйтесь, я скорее справку куплю.
    Шо там в Мариуполе, бойкинючка?
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 19.10.2021 20:17
    +4
    І правильно зробили, сам вакцинувався ще в липні у Польщі.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 20:04
    -8
    сами этой бодягой вакцинируйтесь, я скорее справку куплю.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 20:01
    -8
    все купили справки, красавцы.
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