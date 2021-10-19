Футболисты Львова во главе с тренером вакцинировались от коронавируса

В последнее время участились случаи заболевания коронавирусом среди футболистов украинских клубов. Из-за этого были перенесены календарные матчи с участием «Руха», «Полесья», «Краматорска», «ЛНЗ».

Один из веских аргументов в борьбе с опасной инфекцией — вакцинация.

В футбольном клубе «Львов» прививки сделала половина игроков основного состава. Недавно также вакцинировался и новый главный тренер «горожан» Олег Дулуб.

Руководство клуба не влияет на решение футболистов делать прививку или отказаться от нее. Это добровольное мероприятие, хотя могут быть внесены коррективы, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

«Львов» после 11-ти сыгранных туров занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 6 очков.